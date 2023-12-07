В Краснодаре заморозили строительство подземного перехода из-за расторжения контракта с подрядчиком

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара решила приостановить строительство подземного перехода на улице Красных Партизан

В администрации Краснодара 7 декабря сообщили, что контракт с подрядчиком, который занимался строительством подземного перехода на улице Красных Партизан, расторгли. Мэрия решила приостановить работы на объекте на время поисков нового подрядчика. Прежняя компания нарушила свои обязательства.

В администрации предупредили, что поиски займут какое-то время. Горожан оповестят, когда ситуация изменится.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел прямую линию.:

Напомним, в Краснодаре после проверки краевой прокуратурой хода строительства подземного перехода полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

А 6 декабря местная активистка Яна Антонова обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой достроить или зарыть подземный пешеходный переход на улице Красных Партизан. Она вышла на пикет к зданию краевой администрации.

Как писали Юга.ру, из-за работ по строительству подземного перехода в районе ККБ №2 образовывались многокилометровые заторы.

Благоустройство Инфраструктура Краснодар Строительство

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