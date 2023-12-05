Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел прямую линию. Собрали главные обещания

4 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Коондратьев провел прямую линию с жителями региона. По данным пресс-службы, поступило более 10 тыс. сообщений

Новый корпус детской краевой больницы в Краснодаре могут открыть к концу марта. Кондратьев сказал, что причина задержки — мошенничество при установке вентиляционного оборудования для подачи медицинских газов. Возбудили уголовное дело, виновники в бегах. По словам губернатора, полностью заменить вентиляцию планируют к 1 февраля 2024 года. До 10 февраля завершат пусконаладочные работы и передадут министерству здравоохранения края на лицензирование объекта. Первых пациентов учреждение должно принять к концу марта 2024 года.

Власти региона не оставляют идею строительства метро в кубанской столице. Кондратьев заявил, что попробовать реализовать амбициозный проект решила одна из отечественных компаний с большим опытом. Первые шаги для этого уже сделали — проект проходит государственную экспертизу.