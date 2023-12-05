Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел прямую линию. Собрали главные обещания
4 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Коондратьев провел прямую линию с жителями региона. По данным пресс-службы, поступило более 10 тыс. сообщений
Новый корпус детской краевой больницы в Краснодаре могут открыть к концу марта. Кондратьев сказал, что причина задержки — мошенничество при установке вентиляционного оборудования для подачи медицинских газов. Возбудили уголовное дело, виновники в бегах.
По словам губернатора, полностью заменить вентиляцию планируют к 1 февраля 2024 года. До 10 февраля завершат пусконаладочные работы и передадут министерству здравоохранения края на лицензирование объекта. Первых пациентов учреждение должно принять к концу марта 2024 года.
Власти региона не оставляют идею строительства метро в кубанской столице. Кондратьев заявил, что попробовать реализовать амбициозный проект решила одна из отечественных компаний с большим опытом. Первые шаги для этого уже сделали — проект проходит государственную экспертизу.
Жители Ейска из пострадавшего в результате крушения военного самолета Су-54 дома на улице Коммунистической, 20/1 в октябре прошлого года получат ключи до конца 2023-го. Сейчас строители работают над замечаниями собственников квартир и благоустраивают территорию около высотки.
Кубанские студенты-стобалльники, поступившие в вузы, до 20 декабря получат обещанные ранее выплаты — по 100 тыс. рублей.
Также во время прямой линии Вениамин Кондратьев попросил жителей региона отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь. По мнению главы региона, сейчас не время для масштабных празднований. Губернатор напомнил, что с момента начала СВО в крае действует запрет на запуск фейерверков.