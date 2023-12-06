В городах Краснодарского края на Новый год не будет масштабных мероприятий

Власти Кубани решили отказаться от массовых гуляний в период новогодних праздников

Губернатор региона Вениамин Кондратьев 6 декабря на заседании с краевыми чиновниками заявил, что, как и в прошлом году, Кубань откажется от «масштабных площадных мероприятий».

Глава администрации также поручил «усилить охрану на объектах массового скопления людей, в том числе на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту Сочи».

Ранее, во время прямой линии 4 декабря, Вениамин Кондратьев попросил жителей и гостей Краснодарского края отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Он напомнил, что в регионе действует запрет на салюты из-за СВО.