В Краснодаре пройдет новогодний «Точка маркет»

Будет представлено 100 уникальных брендов со всей страны. Можно будет приобрести женскую и мужскую одежду, парфюмерию, украшения ручной работы, нижнее бельё, игрушки, свечи, гипсовые изделия для интерьера, натуральную косметику, сумки, чайную посуду, кондитерские изделия и многое другое.

Также в программе гаражные распродажи и розыгрыши призов, встреча с тарологом и нумерологом, мастер-классы для детей и взрослых. Будет работать фудкорт с уличной едой и напитками.

Арт-пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Вход свободный. Маркет работает с 12:00 до 21:00.

Как писали Юга.ру, краснодарский фонд «Синяя птица» запустил новогоднюю благотворительную кампанию. Жителей и гостей города просят помочь воплотить детские желания и заложить фундамент развития программ помощи в 2024 году.