Краснодарцы могут сделать новогодний подарок особенным детям из фонда «Синяя птица»

Жителей и гостей города просят помочь воплотить детские желания и заложить фундамент развития программ помощи в 2024 году. Это можно сделать двумя способами.

Во-первых, забронировать письмо, купить и передать подарок. Во-вторых, перечислить в фонд деньги. Средства пойдут на реализацию тех детских желаний, которые так и не найдут своего благотворителя. Оставшиеся — на поддержку одной из ключевых программ помощи подопечным — «ЯЖивой», «Верь в себя», «Нужна помощь». Нужно собрать почти 700 тыс. рублей. На момент написания новости в копилке фонда 130 тыс. рублей. Подробности здесь.

Как писали Юга.ру, торговая сеть «Пятёрочка» совместно с банком еды «Русь» запустила предновогодний благотворительный проект «Ёлка желаний». Каждый желающий может исполнить мечту одного из 2600 детей с особенностями здоровья или из семей в трудной жизненной ситуации.