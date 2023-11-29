Объекты сочинского нацпарка закрыли из-за непогоды

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя @master1305 с сайта ru.freepik.com
    © Фото пользователя @master1305 с сайта ru.freepik.com

Из-за сильного ветра объекты сочинского нацпарка временно закрыли

Пресс-служба сочинского национального парка рекомендует жителям и гостям курорта воздержаться от прогулок по лесу в связи с непогодой. На маршрутах возможны обвалы камней и падения деревьев и сломанных веток.

Разрушительная красота:

В нацпарке закрыли:

  • природный комплекс «Агурское ущелье и водопады»;
  • комплекс «Белые скалы»;
  • территорию в районе «Змейковских водопадов»;
  • территорию в районе объектов «Ажек», «Ореховские водопады» и «Каскад водопадов».

Напомним, что на территории Краснодарского края штормовое предупреждение по сильному ветру действует до начала зимы.

Как писали ранее Юга.ру, власти Сочи предупредили о перебоях в работе мобильной связи, интернета и платежных систем. Операторы устраняют последствия непогоды.

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Объекты сочинского нацпарка закрыли из-за непогоды
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