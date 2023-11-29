Объекты сочинского нацпарка закрыли из-за непогоды

Пресс-служба сочинского национального парка рекомендует жителям и гостям курорта воздержаться от прогулок по лесу в связи с непогодой. На маршрутах возможны обвалы камней и падения деревьев и сломанных веток.

В нацпарке закрыли:

природный комплекс «Агурское ущелье и водопады»;

комплекс «Белые скалы»;

территорию в районе «Змейковских водопадов»;

территорию в районе объектов «Ажек», «Ореховские водопады» и «Каскад водопадов».

Напомним, что на территории Краснодарского края штормовое предупреждение по сильному ветру действует до начала зимы.



Как писали ранее Юга.ру, власти Сочи предупредили о перебоях в работе мобильной связи, интернета и платежных систем. Операторы устраняют последствия непогоды.