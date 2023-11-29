Объекты сочинского нацпарка закрыли из-за непогоды
Из-за сильного ветра объекты сочинского нацпарка временно закрыли
Пресс-служба сочинского национального парка рекомендует жителям и гостям курорта воздержаться от прогулок по лесу в связи с непогодой. На маршрутах возможны обвалы камней и падения деревьев и сломанных веток.
Разрушительная красота:
В нацпарке закрыли:
- природный комплекс «Агурское ущелье и водопады»;
- комплекс «Белые скалы»;
- территорию в районе «Змейковских водопадов»;
- территорию в районе объектов «Ажек», «Ореховские водопады» и «Каскад водопадов».
Напомним, что на территории Краснодарского края штормовое предупреждение по сильному ветру действует до начала зимы.
Как писали ранее Юга.ру, власти Сочи предупредили о перебоях в работе мобильной связи, интернета и платежных систем. Операторы устраняют последствия непогоды.
Вчера, 16:15 РекламаПодарки и призы к Новому году 2024
Рассказываем о новогодней акции «Создавайте праздник как в детстве»
Сегодня, 08:25Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль
10 главных культурных событий зимы 2023-2024 в Краснодаре