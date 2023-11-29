Мэрия Сочи предупредила о перебоях в работе мобильной связи, интернета и платежных систем

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

С 29 по 30 ноября в Сочи из-за непогоды возникнут перебои в работе сотовой связи и терминалов оплаты

Телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что на курорте с 29 по 30 ноября возникнут перебои со связью и нарушения в работе терминалов оплаты. Операторы проведут ремонтно-восстановительные работы на сетях. Это необходимо для ликвидации последствий шторма, настигшего Сочи 26 ноября.

Разрушительная красота:

В Адлерском районе и в Сириусе могут наблюдаться перебои с передачей данных. Жителей и гостей курорта просят предусмотреть альтернативные способы оплаты и запастись наличкой.

По данным МЦУ, работы завершат 1 декабря.

Напомним, что в Краснодарском крае штормовое предупреждение продлили до начала зимы.

Аэропорты Интернет Мобильная связь Погода Связь Сочи

Новости

Мэрия Сочи предупредила о перебоях в работе мобильной связи, интернета и платежных систем
Жителей Краснодарского края с 1 декабря будут штрафовать за езду на летней резине
В Краснодаре на выходных откроется магазин одежды Papaya
В Сочи состоится всероссийская премьера фильма «Елки 10»
Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до начала зимы
В Краснодаре пройдет фестиваль креативных индустрий «Синестезия»

Лента новостей

Продать товар, найти уточку, снять квартиру
Вчера, 09:01
Продать товар, найти уточку, снять квартиру
Три человека рассказали, как пользуются безопасными фишками Авито
Подарки и призы к Новому году 2024
Вчера, 16:15 Реклама
Подарки и призы к Новому году 2024
Рассказываем о новогодней акции «Создавайте праздник как в детстве»
Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль
Сегодня, 08:25
Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль
10 главных культурных событий зимы 2023-2024 в Краснодаре

Реклама на сайте