Мэрия Сочи предупредила о перебоях в работе мобильной связи, интернета и платежных систем
С 29 по 30 ноября в Сочи из-за непогоды возникнут перебои в работе сотовой связи и терминалов оплаты
Телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что на курорте с 29 по 30 ноября возникнут перебои со связью и нарушения в работе терминалов оплаты. Операторы проведут ремонтно-восстановительные работы на сетях. Это необходимо для ликвидации последствий шторма, настигшего Сочи 26 ноября.
Разрушительная красота:
В Адлерском районе и в Сириусе могут наблюдаться перебои с передачей данных. Жителей и гостей курорта просят предусмотреть альтернативные способы оплаты и запастись наличкой.
По данным МЦУ, работы завершат 1 декабря.
Напомним, что в Краснодарском крае штормовое предупреждение продлили до начала зимы.
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