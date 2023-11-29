Мэрия Сочи предупредила о перебоях в работе мобильной связи, интернета и платежных систем

С 29 по 30 ноября в Сочи из-за непогоды возникнут перебои в работе сотовой связи и терминалов оплаты

Телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил , что на курорте с 29 по 30 ноября возникнут перебои со связью и нарушения в работе терминалов оплаты. Операторы проведут ремонтно-восстановительные работы на сетях. Это необходимо для ликвидации последствий шторма, настигшего Сочи 26 ноября.

В Адлерском районе и в Сириусе могут наблюдаться перебои с передачей данных. Жителей и гостей курорта просят предусмотреть альтернативные способы оплаты и запастись наличкой.



По данным МЦУ, работы завершат 1 декабря.

Напомним, что в Краснодарском крае штормовое предупреждение продлили до начала зимы.