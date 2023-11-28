Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до начала зимы
На Кубани до конца осени будут идти дожди с грозами, градом и сильным ветром до 29 м/с
С 29 по 30 ноября в Краснодарском крае ожидается сильный дождь с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с, местами порывы до 24-29 м/с. В отдельных районах ожидается очень сильный дождь. В крае действует штормовое предупреждение, сообщает ЦГМС региона.
В Краснодарском крае и Крыму ликвидируют последствия шторма:
На Кубани возможен подъем уровня воды в реках Горячего Ключа, Геленджика, Крымского, Северского, Абинского, Мостовского, Лабинского, Курганинского, Отрадненского, Апшеронского и Туапсинского районов с превышением неблагоприятных отметок.
Как писали ранее Юга.ру, в Сочи 28 ноября прогнозируют смерчи над морем на участке от Магри до Веселого. Из-за непогоды матч между «Сочи» и «Крыльями Советов» могут перенести.