Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до начала зимы

На Кубани до конца осени будут идти дожди с грозами, градом и сильным ветром до 29 м/с

С 29 по 30 ноября в Краснодарском крае ожидается сильный дождь с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с, местами порывы до 24-29 м/с. В отдельных районах ожидается очень сильный дождь. В крае действует штормовое предупреждение, сообщает ЦГМС региона.

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