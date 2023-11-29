Аренда жилья в Сочи на Новый год 2024 подорожала на 26%

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Сочи вошел в топ городов, где больше всего в России подорожала аренда жилья на новогодние праздники

РБК со ссылкой на сервис аренды жилья «Суточно.ру» пишет, что в 2023 году стоимость таких услуг в период новогодних каникул больше всего выросла в Карелии, на курорте Сортавала. За сутки там в среднем придется заплатить 9,7 тыс. рублей, это на 30% больше, чем в прошлом году.

За северным курортом следуют Сочи и Калининград, они разделили второе место рейтинга. Стоимость аренды жилья в Сочи выросла в среднем на 26%, пишет СМИ. Так, средняя цена жилья в Сочи на новогодние праздники составляет 5,9 тыс. рублей за сутки, в Адлере — 4,6 тыс. рублей, а в Калининграде — 4,2 тыс. рублей.

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По данным сервиса, средняя стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов по России на новогодние праздники составляет 6,1 тыс. рублей за сутки. Это на 15% больше, чем в 2022 году.

Как писали Юга.ру, в Сочи 1 декабря перестанут ходить две пригородные электрички. Напомним, аэропорт Сочи в 2023 году принял 13 миллионов человек и поставил рекорд по пассажиропотоку.

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