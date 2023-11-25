Аэропорт Сочи в 2023 году принял 13 миллионов человек. Это рекорд по пассажиропотоку для южного хаба
Впервые в своей истории сочинский аэропорт принял 13 миллионов пассажиров
За 11 месяцев 2023 года сочинский международный аэропорт обслужил 13 миллионов пассажиров. В 2022 году южная гавань приняла 12,9 млн человек, рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Впервые в своей истории аэропорт обслужил тринадцатимиллионного пассажира. Им стала пассажирка рейса A4-5071 авиакомпании «Азимут» Оксана Примина, летевшая из Сочи в Стамбул», — добавили в пресс-службе.
Росавиация субсидировала рейсы на Кубань и Ставрополье:
Девушке вручили сувениры, сертификат на посещение бизнес-зала и бесплатный перелет на двоих туда-обратно по любому направлению авиакомпании «Азимут». Специальным подарком стал сертификат на 30-минутный полет с инструктором на полнопилотажном тренажере самолета Сухой Суперджет 100.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае закрыты все аэропорты, кроме сочинского. Он работает как главный южный авиационный хаб.