В люксовых отелях Сочи закончились номера на Новый год 2024

В пятизвездочных отелях Сочи почти не осталось мест на новогодние праздники

С трудом можно найти жилье и в топовых гостиницах Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Карелии, а также Абхазии и Анапы. Большинство недоступны в подборе тура, за исключением нескольких номеров самой высокой категории deluxe.

Так, по Абхазии бронирование новогодних заездов в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого сезона.

В отеле «Марриотт Красная Поляна» в Сочи на новогодние праздники (с 30 декабря по 7 января) осталось несколько номеров «пять звезд» стоимостью за неделю проживания от 564 тыс. рублей. Отдых за тот же период в Radisson Collection Sochi в номере такой же категории — от 300 тыс. рублей, пишут «Известия».

По мнению туроператоров, популярность этих направлений связана с непродолжительным перелетом, туристам хочется удобной логистики.

Как писали Юга.ру, в декабря по март турпоток в Краснодарский край может составить 2,5 млн человек. Около 40% отелей уже забронировано.