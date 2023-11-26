В Сочи 1 декабря перестанут ходить две пригородные электрички

В Сочи отменили две электрички между Лоо и Имеретинским курортом. Расписание изменится 1 декабря

Пригородные поезда между Лоо и Имеретинским курортом в Сочи перестанут ходить по маршруту 1 декабря. Об изменениях в расписании пишет «Кубань Экспресс-Пригород».

Речь идет о поездах №6822 и №6827, которые отправляются со станции Имеретинский курорт в 20:07, а в обратном направлении — в 22:00.