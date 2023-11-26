В Сочи 1 декабря перестанут ходить две пригородные электрички
В Сочи отменили две электрички между Лоо и Имеретинским курортом. Расписание изменится 1 декабря
Пригородные поезда между Лоо и Имеретинским курортом в Сочи перестанут ходить по маршруту 1 декабря. Об изменениях в расписании пишет «Кубань Экспресс-Пригород».
Речь идет о поездах №6822 и №6827, которые отправляются со станции Имеретинский курорт в 20:07, а в обратном направлении — в 22:00.
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