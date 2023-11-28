РЖД восстанавливают график поездов, которые задержали из-за урагана на Черноморском побережье
Пресс-служба РЖД рассказала, что поезда, задержанные из-за шторма, вводят в обычный график
Предыстория: 26 ноября недалеко от Сочинского поселка Лазаревское ураган повалил деревья на железнодорожные пути, повредились линии электропередач. Движение поездов было приостановлено. Пассажиры из Ростовской области полдня провели в стоящих вагонах. Запасов еды и воды ни у кого не было, вагон-ресторан не работал. Сойти с поезда люди не могли — он стоял на перегоне, а не на станции.
Днем 27 ноября железнодорожники восстановили движение под Сочи по одному пути. Всего задержались 27 пассажирских вагонов дальнего следования.
В Краснодарском крае и Крыму ликвидируют последствия шторма:
28 ноября пресс-служба РЖД сообщила, что количество поездов, которые задерживаются из-за непогоды, снизилось до 17. Машинисты сокращают стоянки в пути следования.
Пассажирам выдали около 12,5 тыс. продуктовых наборов и предоставили на вокзалах более 200 мест в комнатах отдыха и в залах повышенного комфорта.
Последствия подмыва насыпи железной дороги на участке Лазаревская — разъезд Водопадный устраняют 158 человек. Между станциями Лоо и Дагомыс уже восстановлена контактная сеть.
Специалисты стараются предотвратить разрушение береговой линии. Они засыпают щебень и бутовый камень, укрепляют прибрежную инфраструктуру. Для наблюдения за состоянием пути на участке Туапсе — Адлер установили 17 постов.
Тем временем в Сочи продолжает бушевать непогода. Ночью и утром 28 ноября на курорте шел град. Улицы Адлера засыпало льдинами.