РЖД восстанавливают график поездов, которые задержали из-за урагана на Черноморском побережье

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Пресс-служба РЖД рассказала, что поезда, задержанные из-за шторма, вводят в обычный график

Предыстория: 26 ноября недалеко от Сочинского поселка Лазаревское ураган повалил деревья на железнодорожные пути, повредились линии электропередач. Движение поездов было приостановлено. Пассажиры из Ростовской области полдня провели в стоящих вагонах. Запасов еды и воды ни у кого не было, вагон-ресторан не работал. Сойти с поезда люди не могли — он стоял на перегоне, а не на станции. 

Днем 27 ноября железнодорожники восстановили движение под Сочи по одному пути. Всего задержались 27 пассажирских вагонов дальнего следования. 

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28 ноября пресс-служба РЖД сообщила, что количество поездов, которые задерживаются из-за непогоды, снизилось до 17. Машинисты сокращают стоянки в пути следования.

Пассажирам выдали около 12,5 тыс. продуктовых наборов и предоставили на вокзалах более 200 мест в комнатах отдыха и в залах повышенного комфорта.

Последствия подмыва насыпи железной дороги на участке  Лазаревская — разъезд Водопадный устраняют 158 человек. Между станциями Лоо и Дагомыс уже восстановлена контактная сеть.

Специалисты стараются предотвратить разрушение береговой линии. Они засыпают щебень и бутовый камень, укрепляют прибрежную инфраструктуру. Для наблюдения за состоянием пути на участке Туапсе — Адлер установили 17 постов.

Тем временем в Сочи продолжает бушевать непогода. Ночью и утром 28 ноября на курорте шел град. Улицы Адлера засыпало льдинами.

Железная дорога Погода Поезда РЖД Сочи

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