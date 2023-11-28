РЖД восстанавливают график поездов, которые задержали из-за урагана на Черноморском побережье

Предыстория: 26 ноября недалеко от Сочинского поселка Лазаревское ураган повалил деревья на железнодорожные пути, повредились линии электропередач. Движение поездов было приостановлено. Пассажиры из Ростовской области полдня провели в стоящих вагонах. Запасов еды и воды ни у кого не было, вагон-ресторан не работал. Сойти с поезда люди не могли — он стоял на перегоне, а не на станции. Днем 27 ноября железнодорожники восстановили движение под Сочи по одному пути. Всего задержались 27 пассажирских вагонов дальнего следования.

28 ноября пресс-служба РЖД сообщила, что количество поездов, которые задерживаются из-за непогоды, снизилось до 17. Машинисты сокращают стоянки в пути следования.



Пассажирам выдали около 12,5 тыс. продуктовых наборов и предоставили на вокзалах более 200 мест в комнатах отдыха и в залах повышенного комфорта.

Последствия подмыва насыпи железной дороги на участке Лазаревская — разъезд Водопадный устраняют 158 человек. Между станциями Лоо и Дагомыс уже восстановлена контактная сеть.



Специалисты стараются предотвратить разрушение береговой линии. Они засыпают щебень и бутовый камень, укрепляют прибрежную инфраструктуру. Для наблюдения за состоянием пути на участке Туапсе — Адлер установили 17 постов.

Тем временем в Сочи продолжает бушевать непогода. Ночью и утром 28 ноября на курорте шел град. Улицы Адлера засыпало льдинами.