На Черноморском побережье Краснодарского края выпали снег и град

В Новороссийске и Геленджике ночью 28 ноября выпал снег. Улицы Сочи засыпало градом

Жители городов Черноморского побережья опубликовали в соцсетях фото и видео заснеженных Новороссийска и пригорода. О первом снеге сообщают и жители Геленджика.

Жители Сочи с ночи публикуют видео града. Судя по кадрам, улицы города засыпало льдинами и утром.

В ЦГМС Краснодарского края предупреждали о гололеде, мокром снеге и дождях 28 ноября. На Черноморском побережье синоптики прогнозируют порывы ветра до 32 м/с. Днем на территории региона температура воздухамподнимется не выше 9 °C.