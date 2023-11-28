На Черноморском побережье Краснодарского края выпали снег и град

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Новороссийске и Геленджике ночью 28 ноября выпал снег. Улицы Сочи засыпало градом

Жители городов Черноморского побережья опубликовали в соцсетях фото и видео заснеженных Новороссийска и пригорода. О первом снеге сообщают и жители Геленджика.

Жители Сочи с ночи публикуют видео града. Судя по кадрам, улицы города засыпало льдинами и утром.

В ЦГМС Краснодарского края предупреждали о гололеде, мокром снеге и дождях 28 ноября. На Черноморском побережье синоптики прогнозируют порывы ветра до 32 м/с. Днем на территории региона температура воздухамподнимется не выше 9 °C.

Напомним, из-за шторма два человека погибли в Крыму, один — в Сочи. Подробнее можно прочитать здесь. 27 ноября Юга.ру собрали последствия непогоды на юге в одном материале.

Геленджик Новороссийск Погода Сочи Черное море

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На Черноморском побережье Краснодарского края выпали снег и град
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