Матч между «Сочи» и «Крыльями Советов» могут перенести из-за сильного шторма

Футбольный матч между сочинской и самарской командами могут перенести на весну 2024 года в связи с непогодой

О возможном переносе матча 16‑го тура МИР РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер‑лиги Антон Фетисов в эфире программы «8–16» на «Матч Премьер». Игра запланирована в Сочи на 2 декабря.

«Понятное дело, что мы следим за ситуацией, но решение будет приниматься совместно с РФС. Решение о переносе матча или отложении начала принимает главный судья. Сейчас рано делать выводы. Завтра или послезавтра ситуация будет понятней.

Есть резервные даты, на которые можно перенести этот матч в случае форс‑мажора. Вероятнее всего, это — весна», — поделился Фетисов.



Напомним, что непогода настигла Сочи 26 ноября. На курорте ураган повалил деревья, повредил остановки, кровли домов и газовые трубы. Также из-за шторма в поселке Лоо рухнул трехэтажный дом. В Лазаревском районе деревья упали на железнодорожные пути, повредив ЛЭП. Пассажиры полдня провели в вагонах, стоящих под Сочи.



Во время урагана на курорте не обошлось без жертв. По данным на 28 ноября, в Сочи погиб один мужчина, которому на вид 40 лет.