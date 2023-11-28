Матч между «Сочи» и «Крыльями Советов» могут перенести из-за сильного шторма

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольный матч между сочинской и самарской командами могут перенести на весну 2024 года в связи с непогодой

О возможном переносе матча 16‑го тура МИР РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер‑лиги Антон Фетисов в эфире программы «8–16» на «Матч Премьер». Игра запланирована в Сочи на 2 декабря. 

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«Понятное дело, что мы следим за ситуацией, но решение будет приниматься совместно с РФС. Решение о переносе матча или отложении начала принимает главный судья. Сейчас рано делать выводы. Завтра или послезавтра ситуация будет понятней.

Есть резервные даты, на которые можно перенести этот матч в случае форс‑мажора. Вероятнее всего, это — весна», — поделился Фетисов.

Напомним, что непогода настигла Сочи 26 ноября. На курорте ураган повалил деревья, повредил остановки, кровли домов и газовые трубы. Также из-за шторма в поселке Лоо рухнул трехэтажный дом. В Лазаревском районе деревья упали на железнодорожные пути, повредив ЛЭП. Пассажиры полдня провели в вагонах, стоящих под Сочи.

Во время урагана на курорте не обошлось без жертв. По данным на 28 ноября, в Сочи погиб один мужчина, которому на вид 40 лет.

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