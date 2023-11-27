В Краснодарском крае похолодает. Синоптики прогнозируют снег, шторм и сильный ветер

27 ноября в Краснодарском крае будет облачно. Местами в крае прогнозируют дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. В регионе обещают сильный ветер — в предгорных и горных районах до 30 м/с. На Черноморском побережье порывы ветра могут достичь 35 м/с.

Температура воздуха 27 ноября будет держаться в пределах 2…7 °C. В горах днем прогнозируют -2…+3 °C. На Черноморском побережье обещают 7…12 °C.