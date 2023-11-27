В Краснодарском крае похолодает. Синоптики прогнозируют снег, шторм и сильный ветер
Синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер и шторм в Краснодарском крае
Синоптики Краснодарского ЦГМС прогнозируют сильное волнение моря 27 ноября. На Черноморском побережье волны достигнут 6-8 метров в высоту.
27 ноября в Краснодарском крае будет облачно. Местами в крае прогнозируют дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. В регионе обещают сильный ветер — в предгорных и горных районах до 30 м/с. На Черноморском побережье порывы ветра могут достичь 35 м/с.
Температура воздуха 27 ноября будет держаться в пределах 2…7 °C. В горах днем прогнозируют -2…+3 °C. На Черноморском побережье обещают 7…12 °C.
В Краснодаре 26 ноября ветром сорвало кровлю многоэтажного дома. В Анапе и Новороссийске тоже поднялся ветер, в сети появились видео и фото с последствиями.
По данным ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС», во второй половине ночи, утром и днем 27 ноября в Таганрогском заливе и в порту Ейска ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок.
Напомним, в нескольких районах Краснодарского края 25 ноября затопило дома и дворы, подробнее об этом Юга.ру писали здесь.