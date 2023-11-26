В Краснодарском крае затопило 175 домов. Действует штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани бушует непогода. Рассказываем, кто пострадал и какие прогнозы дают синоптики

В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что по состоянию на 25 ноября в регионе затопило 175 домов. На территории 110 домов воду откачивали спасатели. По данным ведомства, вода зашла в дома в станице Пятигорской, Горячем Ключе и Славянске-на-Кубани. Вечером 25 ноября подтопленными оставались 37 дворов.

В ликвидации последствий непогоды участвуют 337 человек и 159 единиц техники. В управлении МЧС работает оперативный штаб.

Синоптики сообщили, что ночью, утром и днем 27 ноября в Таганрогском заливе и северо-восточной части Азовского моря уровни воды достигнут опасных отметок, в том числе на территории морпорта в Ейске.

«В Таганрогском заливе и северо-восточной части Азовского моря, в том числе в порту Ейск, ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок и выше», пишет оперативный штаб Краснодарского края.

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Также синоптики предупреждают, что в Туапсинском районе будет бушевать море, могут образоваться волны высотой до семи метров.

По данным регионального ЦГМС, 26 и 27 ноября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В течение дня 26 ноября воздух в регионе будет прогреваться до 19…21 °C. Местами ветер будет дуть со скоростью до 15-20 м/с.

Как ранее писали Юга.ру, в Горячем Ключе из-за ливней затопило более 100 дворов. В городе ввели режим ЧС.

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