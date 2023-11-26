В Краснодарском крае затопило 175 домов. Действует штормовое предупреждение

На Кубани бушует непогода. Рассказываем, кто пострадал и какие прогнозы дают синоптики

В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что по состоянию на 25 ноября в регионе затопило 175 домов. На территории 110 домов воду откачивали спасатели. По данным ведомства, вода зашла в дома в станице Пятигорской, Горячем Ключе и Славянске-на-Кубани. Вечером 25 ноября подтопленными оставались 37 дворов.

В ликвидации последствий непогоды участвуют 337 человек и 159 единиц техники. В управлении МЧС работает оперативный штаб.