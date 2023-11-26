В Краснодаре ветер сорвал кровлю с крыши многоэтажного дома
В Краснодаре из-за сильного ветра с крыши многоэтажки слетела кровля
В Краснодаре 26 ноября поднялся сильный ветер. В микрорайоне Дубинка с крыши многоэтажного дома по адресу 2-й проезд Айвазовского слетела кровля.
МЦУ города ранее публиковало информацию о том, что от сильного ветра рухнуло дерево.
Сильный ветер также поднялся на Черноморском побережье. В сети появились фото и видео с последствиями непогоды.
Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение, 25 ноября в Краснодарском крае затопило дворы и дома. Юга.ру писали об этом здесь.
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