В Краснодаре ветер сорвал кровлю с крыши многоэтажного дома

В Краснодаре из-за сильного ветра с крыши многоэтажки слетела кровля

В Краснодаре 26 ноября поднялся сильный ветер. В микрорайоне Дубинка с крыши многоэтажного дома по адресу 2-й проезд Айвазовского слетела кровля.

© Фото Любови Караваевой, Юга.ру

© Фото Любови Караваевой, Юга.ру

© Фото Любови Караваевой, Юга.ру

МЦУ города ранее публиковало информацию о том, что от сильного ветра рухнуло дерево.

Сильный ветер также поднялся на Черноморском побережье. В сети появились фото и видео с последствиями непогоды.