В Краснодаре ветер сорвал кровлю с крыши многоэтажного дома

Краснодарский край

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  • © Фото Любови Караваевой, Юга.ру
    © Фото Любови Караваевой, Юга.ру

В Краснодаре из-за сильного ветра с крыши многоэтажки слетела кровля

В Краснодаре 26 ноября поднялся сильный ветер. В микрорайоне Дубинка с крыши многоэтажного дома по адресу 2-й проезд Айвазовского слетела кровля.

  • © Фото Любови Караваевой, Юга.ру
    © Фото Любови Караваевой, Юга.ру
  • © Фото Любови Караваевой, Юга.ру
    © Фото Любови Караваевой, Юга.ру
  • © Фото Любови Караваевой, Юга.ру
    © Фото Любови Караваевой, Юга.ру

МЦУ города ранее публиковало информацию о том, что от сильного ветра рухнуло дерево.

Сильный ветер также поднялся на Черноморском побережье. В сети появились фото и видео с последствиями непогоды.

Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение, 25 ноября в Краснодарском крае затопило дворы и дома. Юга.ру писали об этом здесь.

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