Экспозицию Адыгеи на международной выставке в Москве оценили десятки тысяч человек
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о стенде республики на выставке-форуме «Россия» в Мосвке
Он отметил, что на форуме регион не только демонстрирует успехи в экономике, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, но и делится «предсказаниями» от искусственного интеллекта, проводит мастер-классы, знакомит с культурой и брендами, рассказывает о традициях, показывает природу Адыгеи.
«Конечно, центром притяжения нашего стенда стал арт-объект в стиле майкопской археологической культуры — объемное изображение государственного флага Адыгеи. Он создан по макету нашего знаменитого на весь мир оружейника и ювелира Асей Еутых», — рассказал глава Адыгеи.
В декабре на выставке-форуме пройдет день Республики Адыгея. Как заметил Мурат Кумпилов, подготовка к этому событию кипит:
«Готовим большую праздничную, деловую и интерактивную программу, в рамках которой познакомим всех желающих с яркой и самобытной культурой Адыгеи, продемонстрируем наши достижения, разыграем путевки для путешествия в нашу красивую и уютную республику».
Он подчеркнул, что международная выставка-форум «Россия» — это дверь во все регионы страны, возможность окунуться в культуру, узнать о достижениях, познакомиться с новыми людьми и запланировать путешествия на несколько отпусков вперед.
«Уникальное событие, стартовавшее 4 ноября на ВДНХ в Москве, уже охватило более миллиона людей. В павильоне №75, где располагаются экспозиции субъектов РФ, находится и стенд Республики Адыгея», — написал Мурат Кумпилов.
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