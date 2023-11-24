Экспозицию Адыгеи на международной выставке в Москве оценили десятки тысяч человек

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о стенде республики на выставке-форуме «Россия» в Мосвке

Он отметил, что на форуме регион не только демонстрирует успехи в экономике, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, но и делится «предсказаниями» от искусственного интеллекта, проводит мастер-классы, знакомит с культурой и брендами, рассказывает о традициях, показывает природу Адыгеи.

«Конечно, центром притяжения нашего стенда стал арт-объект в стиле майкопской археологической культуры — объемное изображение государственного флага Адыгеи. Он создан по макету нашего знаменитого на весь мир оружейника и ювелира Асей Еутых», — рассказал глава Адыгеи.

В декабре на выставке-форуме пройдет день Республики Адыгея. Как заметил Мурат Кумпилов, подготовка к этому событию кипит:

«Готовим большую праздничную, деловую и интерактивную программу, в рамках которой познакомим всех желающих с яркой и самобытной культурой Адыгеи, продемонстрируем наши достижения, разыграем путевки для путешествия в нашу красивую и уютную республику».

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Он подчеркнул, что международная выставка-форум «Россия» — это дверь во все регионы страны, возможность окунуться в культуру, узнать о достижениях, познакомиться с новыми людьми и запланировать путешествия на несколько отпусков вперед.