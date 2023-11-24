День матери 2023 в Краснодаре и Краснодарском крае: куда сходить и что посмотреть

Краснодарский край

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  • © Фото prostooleh, ru.freepik.com
    © Фото prostooleh, ru.freepik.com

26 ноября в России отмечают День матери. Собрали культурные события в Краснодаре, Сочи и Геленджике

На экранах общественного транспорта МУП КТТУ и на Главной городской площади до 29 ноября можно увидеть выставку детских рисунков «За все тебя благодарю, мама».

Куда сходить на День матери в Краснодаре

Днем 24 ноября на нижеперечисленные события еще можно купить билеты. Мы не стали включать в подборку те, где все места уже раскуплены.

В Театре защитника Отечества в 11:00 покажут спектакль «Слон и Птица». Действие происходит в Африке. Ленивая и безответственная птица Мейзи уговаривает безотказного слона Хортона высидеть ее яйцо. Стоимость билетов 300 рублей.

В 16:30 здесь же начнется постановка «Чуковский и все, все, все» — инсценировка произведения «Краденое солнце». Стоимость билета 350 рублей. Купить можно на сайте.

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В Музыкальном театре в 15:30 начнется творческая встреча с представителями Театра балета Юрия Григоровича Краснодарского творческого объединения «Премьера». Мероприятие посвящено премьере балета «Бахчисарайский фонтан» по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина. Посетителей ждет рассказ о балете в целом и хореографии постановщика Ростислава Захарова в частности. Зрители узнают больше о процессе создания спектакля. Стоимость участия 100 рублей.

В «Рок-баре» в 19:00 выступит фолк-группа Spiritual Seasons. Репертуар группы составляют композиции европейских народов. Стоимость билетов 750-2000 рублей. Купить можно по ссылке.

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В театре «Мой» в 19:00 покажут фантастическую комедию «Я купила Робота» по пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». Артур запрограммирован угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Леры. Стоимость билетов 1100 рублей. Купить можно по ссылке.

В баре «Сержант Пепперс» в 19:30 начнется выступление группы MANAPART. Коллектив отправился в свой первый тур ROOMBAYA TOUR 2023 в поддержку нового альбома. Стоимость билетов 1200-3200 рублей. Купить можно по ссылке.

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В «Кроп арена» в 20:00 состоится концерт SALUKI. Артист представит второй полноформатный альбом под названием WILD EA$T. Стоимость билетов 1600-3000 рублей. Купить можно по ссылке.

В Одном театре в 20:30 покажут спектакль «Пахлава глупости» по рассказам Николая Канивецкого «Контрабандный чай» и «Гуси с того света». Редакция Юга.ру посетила этот спектакль ранее и вот что мы о нем написали. Стоимость билетов 900-1300. Купить можно на сайте.

Куда сходить на День матери в Сочи

26 ноября в зрительском зале Дома культуры «Центральный» в 14:00 состоится мероприятие «Быть женщиной» (0+). Тринадцать девушек исполнят стихи поэтов-шестидесятников в необычном прочтении. В репертуаре заявлены произведения Роберта Рождественского, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной и других авторов. Вход бесплатный.

В Доме молодежи на улице Навагинской в 16:00  покажут спектакль для всей семьи. В некоторых учреждениях культуры пройдут кинопоказы.

В доме культуры «Орел-Изумруд» в 17:00 пройдет праздник День матери: творческие коллективы учреждений культуры Адлерского района исполнят свои номера. В холле будет представлена экспозиция работ воспитанников детской художественной школы №2 и персональная выставка художника Михаила Чернова. В фойе будет играть ансамбль ударных инструментов «Весёлые ритмы» детской музыкальной школы №3.

Куда сходить на День матери в Геленджике

В Доме культуры поселка Светлый в 12:00 стартует концерт «Сегодня мамин день!».

В клубе села Михайловский в 14:00 начнется концертная программа «Великая сила материнской любви».

В клубе села Прасковеевка в 16:00 будет концерт «Милой, ласковой самой…».

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