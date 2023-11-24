День матери 2023 в Краснодаре и Краснодарском крае: куда сходить и что посмотреть

26 ноября в России отмечают День матери. Собрали культурные события в Краснодаре, Сочи и Геленджике

На экранах общественного транспорта МУП КТТУ и на Главной городской площади до 29 ноября можно увидеть выставку детских рисунков «За все тебя благодарю, мама».

Куда сходить на День матери в Краснодаре

Днем 24 ноября на нижеперечисленные события еще можно купить билеты. Мы не стали включать в подборку те, где все места уже раскуплены.



В Театре защитника Отечества в 11:00 покажут спектакль «Слон и Птица». Действие происходит в Африке. Ленивая и безответственная птица Мейзи уговаривает безотказного слона Хортона высидеть ее яйцо. Стоимость билетов 300 рублей.

В 16:30 здесь же начнется постановка «Чуковский и все, все, все» — инсценировка произведения «Краденое солнце». Стоимость билета 350 рублей. Купить можно на сайте.