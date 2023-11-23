Краснодарцев приглашают на эколекцию «Секреты переработки»

Краснодарский край

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  • Внутри «Экоцентра» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Внутри «Экоцентра» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В краснодарском экоцентре «Чистая среда» 25 ноября пройдет лекция «Секреты переработки»

Программа:

  • почему мусор на свалке — это плохо;
  • что нужно делать, чтобы туда попадало меньше мусора;
  • зачем нужна переработка;
  • как превратить отходы в ценные ресурсы и сделать из них одежду, велосипеды, школьные принадлежности;
  • что может сделать сам ребенок уже сейчас, чтобы помочь природе.

Лекция будет в игровой форме с загадками и заданиями, рассчитана на детей и их родителей. Также ребята увидят этапы переработки пластиковой бутылки и крышечек.

Начало в 10:00. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Оплата — пожертвования от 200 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-салоне «Аврора» 25 ноября пройдет лекция «Искусство Америки».

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