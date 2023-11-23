Краснодарцев приглашают на эколекцию «Секреты переработки»

Программа:

почему мусор на свалке — это плохо;

что нужно делать, чтобы туда попадало меньше мусора;

зачем нужна переработка;

как превратить отходы в ценные ресурсы и сделать из них одежду, велосипеды, школьные принадлежности;

что может сделать сам ребенок уже сейчас, чтобы помочь природе.

Лекция будет в игровой форме с загадками и заданиями, рассчитана на детей и их родителей. Также ребята увидят этапы переработки пластиковой бутылки и крышечек.

Начало в 10:00. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Оплата — пожертвования от 200 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-салоне «Аврора» 25 ноября пройдет лекция «Искусство Америки».