В Краснодаре Театр балета Юрия Григоровича впервые за 10 лет представит новый спектакль

В Музыкальном театре Краснодара 24-26 ноября состоятся премьерные показы спектакля «Бахчисарайский фонтан» по мотивам знаменитой поэмы Александра Пушкина на музыку Бориса Асафьева

Это первая постановка Театра балета Юрия Григоровича за последние 10 лет. До этого в 2018 году выпустили антологию «Легендарные хореографы XX века», в которой представлены фрагменты из разных балетных спектаклей советских мастеров.

Жестокий хан Гирей со своим войском захватывает польский замок и убивает всех, кроме княжны Марии. Правитель влюбляется в девушку и забирает ее к себе в замок. Там Мария сталкивается с Заремой — любимой женой хана, которая потеряла свой статус из-за юной полячки.

Премьерные показы показы пройдут 24 ноября в 18:30 и 25-26 ноября в 17:00. Стоимость билетов 500-3000 рублей, купить можно на сайте. Возрастное ограничение 6+. Музыкальный театр находится по адресу улица Красная, 44.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре имени Горького 8-10 декабря состоятся премьерные показы нового спектакля «Анна Каренина» по одноименному произведению Льва Толстого.