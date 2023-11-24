В Краснодаре на выходных пройдут лекции о театре, кино и конце искусства

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

25 ноября в 17:00 пройдет встреча «Кино VS театр». Дарья Феленкова расскажет, в чем принципиальная разница между театром и кинематографом сейчас, а также когда происходит полное взаимопроникновение структур.

В 19:00 стартует вечер короткометражек. Зрители посмотрят и обсудят старые работы и совершенно свежие новинки от мастера Уэса.

26 ноября в 16:00 стартует лекция «Понятие «конца искусства» и феномен концептуализации современной эстетики».

Программа:

  • Как один немецкий философ предсказал «конец искусства».
  • Эстетика как метакатегория или о потери границ.
  • Концептуализм или Чеширский кот? Как Дюшан вещь-самоделку изобрел.
  • Почему искусство сегодня-это, прежде всего, идея?
  • Как философия к искусству «подшилась».
  • Так все же концепт или «конец»?

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском экоцентре «Чистая среда» 25 ноября пройдет лекция «Секреты переработки».

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В Краснодаре на выходных пройдут лекции о театре, кино и конце искусства
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