В Краснодаре на выходных пройдут лекции о театре, кино и конце искусства

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

25 ноября в 17:00 пройдет встреча «Кино VS театр». Дарья Феленкова расскажет, в чем принципиальная разница между театром и кинематографом сейчас, а также когда происходит полное взаимопроникновение структур.

В 19:00 стартует вечер короткометражек. Зрители посмотрят и обсудят старые работы и совершенно свежие новинки от мастера Уэса.

26 ноября в 16:00 стартует лекция «Понятие «конца искусства» и феномен концептуализации современной эстетики».

Программа:

Как один немецкий философ предсказал «конец искусства».

Эстетика как метакатегория или о потери границ.

Концептуализм или Чеширский кот? Как Дюшан вещь-самоделку изобрел.

Почему искусство сегодня-это, прежде всего, идея?

Как философия к искусству «подшилась».

Так все же концепт или «конец»?

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском экоцентре «Чистая среда» 25 ноября пройдет лекция «Секреты переработки».