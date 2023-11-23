В Краснодаре пройдет вечер чтения готических романов

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В краснодарской фотостудии «Ретроградъ» 25 ноября состоится вечер чтения готических романов

«Погрузимся в атмосферу готической новеллы и обратимся к текстам 19 и 20 веков, то есть периодам, в которые расцвел и был переосмыслен жанр. Читать будем как классиков литературы ужаса, так и малоизвестные имена», — рассказали организаторы. 

Начало в 20:0. Стоимость 1300 рублей. В нее входят: вводная мини-лекция, чтение 4-6 готических новелл лекторами проекта Vita Nuova,обсуждение услышанного, бокал красного вина и сет закусок, быстрая фотосессия.

Фотостудия «Ретроградъ» находится по адресу улица Красная, 64. Запись на встречу ведется в телеграм-канале.

Как писали Юга.ру, в конференц-зале отеля «Бристоль» 23 ноября пройдет лекция «Август, Адриан, Марк Аврелий и другие императоры Рима». Участники обсудят правителей, которым удалось войти в историю за счет не самых добрых дел. 

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В Краснодаре пройдет вечер чтения готических романов
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