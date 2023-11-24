В Кропоткине открылся фиджитал-офис Альфа-Банка

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Краснодарский край

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Офис Альфа-Банка нового формата открылся в центре Кропоткина на улице Красной, 96

Здесь клиентам доступны все продукты и услуги банка, в том числе бесплатная Альфа-Карта с кэшбэком, кредитная карта с льготным периодом 365 дней, кредиты, вклады и накопительные счета.

Кропоткин — 19-й город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а новый офис — 426-й в России. 

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет громоздкой техники с проводами и даже электронной очереди, зато есть мягие кресла и менеджеры, которые сами подйдут к клиенту для консультации. 

  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша:

«Наш регион — один из лидеров в стране по росту экономического развития, и именно поэтому мы обязаны обеспечить доступность финансовых услуг для населения и повывышать их качество. Жители Кропоткина по достоинству оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, отличающие наш банк», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

Как писали Юга.ру, отделения нового формата также заработали в КраснодареБелореченскеНовокубанскеТимашевске и Славянске-на-Кубани.

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