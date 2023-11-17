Жители домов в центре Краснодара жалуются на отсутствие горячей воды. Узнали, в чем причина

Жительница дома на улице Рашпилевской, 132/1 в Краснодаре рассказала Юга.ру, что горячая вода стала холодной еще в середине октября. Затем воду отключили совсем, на неделю. А с 7 ноября из кранов снова течет только холодная. Жильцы написали жалобы в департамент городского хозяйства и в «ГУК-Краснодар». На вопрос — когда вернут горячую воду, жителям не ответили.

«Мы без горячей воды с 7 ноября. Постоянно эти черпаки. Детей не обмыть, не подмыть. Ходим тепло одетые, потому что в квартире нет отопления в полной мере. Ни одного объявления по отключению горячей воды от служб не было. Мы в полном неведении. Многоквартирный дом в центре Краснодара без горячей воды», — поделилась краснодарка.



17 ноября Юга.ру обратились за разъяснениями в пресс-службу «Краснодартеплоэнерго». Вот, что нам ответили:



«Дело в том, что в этом году у нас проводится глобальная реконструкция многих котельных. Практически с нуля многие из них строятся. На одну из котельных, в связи с санкциями, назначенное оборудование не пришло. Пришлось менять поставщиков. Поэтому сроки затянулись.



Сейчас несколько домов в центре города страдают от того, что ресурс может быть не того качества. Тепловики делают все возможное, в частности, в ближайшие два-три дня улучшится поставка . Приносим извинения за доставленные неудобства».



В «Краснодартеплоэнерго» нам также рассказали, что к котельной, в которой ведут работы, присоединен и дом на улице Красной, 137/1.

После мы позвонили в «ГУК-Краснодар». Там объяснили, что с 7 ноября подписан акт с «Краснодартеплоэнерго» по недопоставке горячей воды. Он подразумевает, что жители могут платить за ресурс не в полном объеме.

Напомним, что в Краснодаре на выходных синоптики обещают дожди и сильный ветер.