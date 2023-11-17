В Краснодаре стартовала продажа билетов на новогоднюю сказку «Ученики чародея. Приключения Мулан»

Краснодарский край

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  • © Фото Alexander S, unslpash.com
    © Фото Alexander S, unslpash.com

В краснодарском частном театре Veritas будут показывать новогоднее представление «Ученики чародея. Приключения Мулан»

Из Китая приходит срочное письмо. Дракон Хо-син не может вступить в законные права — украдена его печать стражей. Помочь могут только ученики чародея — Ванька, Баба Яга и Скоморох. Вместе с героями сказок и юными волшебниками они отправятся в захватывающее приключение в Поднебесную. А поможет героям в загадочной стране Мулан.

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Ребят ждёт удивительное путешествие в ходе спектакля, дискотека, фотосессия и сладкий подарок. Всё это входит в стоимость детского билета за 1300 рублей. Сопровождающему взрослому необходимо купить отдельный билет за 600 рублей. Информация на сайте.

Показы пройдут с 25 по 29 декабря и с 3 по 7 января по адресу улица Красноармейская, 64.

Как писали Юга.ру, в Музыкальном театре Краснодара 24-26 ноября состоятся премьерные показы спектакля «Бахчисарайский фонтан» по мотивам знаменитой поэмы Александра Пушкина на музыку Бориса Асафьева. Это первая постановка Театра балета Юрия Григоровича за последние 10 лет. 

А в музее-заповеднике имени Фелицына с 20 по 29 декабря будут проводить детскую новогоднюю программу. Для ребят подготовили познавательное путешествие по самым интересным уголкам музея, где живут удивительные истории, легенды, мифы и сказочные герои.

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В Краснодаре стартовала продажа билетов на новогоднюю сказку «Ученики чародея. Приключения Мулан»
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