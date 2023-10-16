Куда сходить с детьми на Новый год 2024: обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре
Театрализованные новогодние представления дарят детям и взрослым возможность окунуться в сказочный мир.
Юга.ру подготовили обзор шоу от муниципальных площадок, которые пройдут в Краснодаре в декабре и январе. Билеты рекомендуем приобретать уже сейчас.
«Снежная королева»
Где: Филармония имени Пономаренко, улица Красная, 55
Когда: 15, 19, 25, 30 декабря и 7 января в 11:00 и 14:00
Стоимость: 300-700 рублей
Сказка в исполнении Государственного балета Кубани. По мотивам знаменитого произведения Андерсена поставлено много спектаклей, фильмов и мультиков. Краснодарские артисты расскажут эту историю языком танца.
В оригинале злобный тролль изготавливает зеркало, в котором всё доброе кажется злым. Дети Кай и Герда относятся друг к другу, как к брату и сестре. Летом они сидят в саду среди роз, и тут в глаз Кая попадает осколок дьявольского зеркала. Его сердце становится черствым, а через некоторое время его забирает в свое царство Снежная королева. Герда отправляется на поиски брата.
«Новые приключения Буратино и его друзей»
Где: Филармония имени Пономаренко, улица Красная, 55
Когда: 16, 18, 23 декабря и 2 января в 10:30, 13:00, 15:30 и 18:00; 21 и 26 декабря, 4 и 6 января в 10:30, 13:00 и 15:30
Стоимость: 300-800 рублей
Буратино наконец-то стал обладателем золотого ключика. Папа Карло — руководитель кукольного театра. Чтобы воспитать в подрастающем сыне ответственность, родитель отправляется в отпуск и оставляет деревянного мальчика за главного.
Но Буратино тяготят его новые обязанности. После серьезной ссоры из труппы уходят Артемон и Мальвина. Об этом узнал Карабас-Барабас, так и не смирившийся со своим проигрышем. Его помощники обманом выманивают у Буратино ключик, и злодей захватывает театр. Чтобы вернуть его, мальчику надо помириться с друзьями и найти папу Карло.
Зрителей ждут старые знакомые, новые персонажи, зажигательные песни и невероятные приключения.
«В гостях у Морозко»
Где: Филармония имени Пономаренко, улица Красная, 55
Когда: 17, 20, 22, 24 декабря, 3 и 5 января в 10:30, 13:00, 15:30 и 18:00; 29 декабря в 10:30, 13:00 и 15:30
Стоимость: 400-800 рублей
В небольшой деревушке живет девушка по имени Настенька. Родителей у неё нет, только злая мачеха. С утра до ночи она заставляет её выполнять самую сложную работу по дому и регулярно отправляет в лес — летом за ягодами, осенью за грибами, зимой за хворостом, но всё равно остается недовольна.
В этой же деревне живет Иван — красивый, гордый, хвастливый и влюбленный в Настеньку. Из-за невежественности парня хранитель леса превратил его в медведя.
И Настеньке, и Ивану предстоит пройти немало испытаний, чтобы быть вместе. А поможет им всё преодолеть волшебник Морозко.
«Сказ про Емелины чудеса»
Где: Дворец искусств, улица Стасова, 175
Когда: 16, 17, 21 декабря в 10:00, 13:00, 16:00; 22 декабря в 10:00, 23, 24, 25 декабря в 10:00, 13:00 и 16:00; 26 декабря в 10 и 13:00; 27 декабря в 10:00 и 16:00; 28 в 10:00; 30 декабря, 2, 3, 4 и 5 января в 10:00, 13:00 и 16:00
Стоимость: 300-800 рублей
Дворец искусств славится своей «Новогодней фантазией». В этом году маленькие и большие зрители увидят представление по мотивам известной сказки.
Народная мудрость гласит: готовь сани летом. Печь — тоже. В классической сказке Емеля ленив и нелюбопытен, а в новой интерпретации — весельчак, любимец щук и царевен.
Он отправляется на своей любимой печке в сказочный лес, где приключения не заставят себя ждать. На пути герою встретятся Баба Яга и Водяной, разбойники и другие волшебные препятствия. Их он, конечно же, легко и с достоинством преодолевает.
В конце необычного путешествия встретит Марья Искусница — мастерица по части выпечки. Но в её хозяйстве сломалась одна очень важная вещь? Какая и поможет ли Емеля решить проблему — зрители узнают во время просмотра. В финале герои весело и задорно отпразднуют Новый год.
«Маша и Витя против «Диких гитар»
Где: Музыкальный театр ТО «Премьера», улица Красная, 44
Когда: 21 и 22 декабря в 10:00 и 13:00, 23 декабря в 10:00 и 16:00, 24 декабря в 10:00, 13:00 и 16:00, 25 декабря в 10:00 и 13:00, 27 и 28 декабря в 10:00 и 16:00
Стоимость билетов: 400-1000 рублей
Мюзикл для всей семьи по одноименной пьесе Павла Финна. Музыка Геннадия Гладкова, в оригинале исполненная ансамблем «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна, звучит в аранжировке Алексея Зубова.
Главные герои — ученики младших классов Витя и Маша. Первый верит только в науку и технику, его подруга — в чудеса. На детском утреннике они встречают Деда Мороза и узнают от него, что Кощей Бессмертный похитил Снегурочку, чтобы устроить праздник для своей нечисти.
В надежде помешать злодею они отправляются на поиски в один из сказочных миров. Ребятам предстоит сразиться с вокально-инструментальным ансамблем «Дикие гитары», в который входят Баба-Яга, Леший и Кот Матвей, а затем вместе со Снегурочкой вернуться в школу, где их на празднике уже ждут ребята и Дед Мороз.
«Новый год в Поднебесной»
Где: Молодежный театр, улица Седина, 28
Когда: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января в 11:00, 14:00 и 17:00
Стоимость билетов: детский 1500 рублей (входит интерактивный спектакль для детей, подарок и чаепитие с Дедом Морозом); взрослый 400 рублей (входит просмотр спектакля)
Так называемая семейная ёлка Молодежного театра — традиционная сказка-игра-путешествие для детей от 4 до 11 лет. В этот раз зрители попадут в древний Китай в гости к символам будущего года. Дракон, который должен занять пост хранителя наступающего периода, исчез. На его поиски и отправятся ребята. Им на пути встретятся кролик, мышь, бык, тигр, змея и другие персонажи.
Детям предстоит пройти множество испытаний, построить Великую Китайскую стену и узнать тайны Поднебесной. Завершится праздник чайной церемонией с Дедом Морозом.
ВНИМАНИЕ! Купить билеты можно только в кассе театра.
«Бременские музыканты»
Где: Краевой театр кукол, улица Красная, 31
Когда: 23, 24, 29 и 30 декабря в 11:00 и 15:00, 2 января в 11:00, 4 января в 14:00 и 17:00, 5 января в 11:00 и 15:00
Стоимость билетов: 450 рублей
Музыкальная сказка для всей семьи. «Ничего на свете лучше нету» — слова, знакомые всем с детства. Маленькие и большие зрители смогут посмотреть новогоднее представление по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм.
Бродячие музыканты разыграют веселое, остроумное и яркое шоу с песнями и танцами о дружбе, любви и взаимовыручке.