Куда сходить с детьми на Новый год 2024: обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре

Театрализованные новогодние представления дарят детям и взрослым возможность окунуться в сказочный мир.

Юга.ру подготовили обзор шоу от муниципальных площадок, которые пройдут в Краснодаре в декабре и январе. Билеты рекомендуем приобретать уже сейчас.

«Снежная королева»

Где: Филармония имени Пономаренко, улица Красная, 55

Когда: 15, 19, 25, 30 декабря и 7 января в 11:00 и 14:00

Стоимость: 300-700 рублей

Сказка в исполнении Государственного балета Кубани. По мотивам знаменитого произведения Андерсена поставлено много спектаклей, фильмов и мультиков. Краснодарские артисты расскажут эту историю языком танца.

В оригинале злобный тролль изготавливает зеркало, в котором всё доброе кажется злым. Дети Кай и Герда относятся друг к другу, как к брату и сестре. Летом они сидят в саду среди роз, и тут в глаз Кая попадает осколок дьявольского зеркала. Его сердце становится черствым, а через некоторое время его забирает в свое царство Снежная королева. Герда отправляется на поиски брата.

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«Новые приключения Буратино и его друзей»

Где: Филармония имени Пономаренко, улица Красная, 55

Когда: 16, 18, 23 декабря и 2 января в 10:30, 13:00, 15:30 и 18:00; 21 и 26 декабря, 4 и 6 января в 10:30, 13:00 и 15:30

Стоимость: 300-800 рублей

Буратино наконец-то стал обладателем золотого ключика. Папа Карло — руководитель кукольного театра. Чтобы воспитать в подрастающем сыне ответственность, родитель отправляется в отпуск и оставляет деревянного мальчика за главного.

Но Буратино тяготят его новые обязанности. После серьезной ссоры из труппы уходят Артемон и Мальвина. Об этом узнал Карабас-Барабас, так и не смирившийся со своим проигрышем. Его помощники обманом выманивают у Буратино ключик, и злодей захватывает театр. Чтобы вернуть его, мальчику надо помириться с друзьями и найти папу Карло.

Зрителей ждут старые знакомые, новые персонажи, зажигательные песни и невероятные приключения.

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