В Краснодаре для детей устроят «Елку в музее»

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына с 20 по 29 декабря будут проводить детскую новогоднюю программу

Для ребят подготовили познавательное путешествие по самым интересным уголкам музея, где живут удивительные истории, легенды, мифы и сказочные герои. Участники познакомятся с подводным миром Черного моря, лесными жителями Краснодарского края, исследуют археологические находки древности и разгадают главную тайну книги.

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Также вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они зажгут огни на ёлке, будут петь, танцевать и загадывать заветные желания.

Начало развлекательной программы в 11:00 и 14:00. Стоимость билетов 600 рублей, их можно приобрести в том числе по Пушкинской карте. Подарки детям не предполагаются. Запись по телефонам +7 (861) 267-16-21+7 (861) 262-40-86.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре раскупили почти все билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Музыкальный театр объяснил, как действуют мошенники.

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