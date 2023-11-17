В Краснодаре для детей устроят «Елку в музее»

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына с 20 по 29 декабря будут проводить детскую новогоднюю программу

Для ребят подготовили познавательное путешествие по самым интересным уголкам музея, где живут удивительные истории, легенды, мифы и сказочные герои. Участники познакомятся с подводным миром Черного моря, лесными жителями Краснодарского края, исследуют археологические находки древности и разгадают главную тайну книги.

Также вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они зажгут огни на ёлке, будут петь, танцевать и загадывать заветные желания.

Начало развлекательной программы в 11:00 и 14:00. Стоимость билетов 600 рублей, их можно приобрести в том числе по Пушкинской карте. Подарки детям не предполагаются. Запись по телефонам +7 (861) 267-16-21, +7 (861) 262-40-86.

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