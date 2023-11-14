Экс-футболист ФК «Краснодар» Бугаев заявил в Следком о фальсификации уголовного дела

Алексей Бугаев подал заявление в СУ СК по Краснодарскому краю. В нем обвиняемый по делу о наркотиках рассказывает о фальсификации доказательств

Предыстория. Бывшего игрока сборной РФ и ФК «Краснодар» Алексея Бугаева обвиняют в хранении и планах по сбыту наркотиков. Ранее спортсмена задержали, в сеть попало видео изъятия у мужчины веществ. Суд принял решение содержать Бугаева под стражей до конца 2023 года.

14 ноября адвокат Бугаева Константин Жеребцов рассказал редакции Юга.ру, что решение о заключении под стражу защита будет оспаривать в кассационной инстанции. А в связи с публикацией в сети видеозаписи с участием Бугаева спортсмен подаст гражданский иск о защите чести и достоинства.

Также адвокат рассказал о подаче заявления о фальсификации дела в Следственное управление СК России по Краснодарскому краю.