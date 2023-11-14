Экс-футболист ФК «Краснодар» Бугаев заявил в Следком о фальсификации уголовного дела

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала t.me/opskuban
    © Скриншот телеграм-канала t.me/opskuban

Алексей Бугаев подал заявление в СУ СК по Краснодарскому краю. В нем обвиняемый по делу о наркотиках рассказывает о фальсификации доказательств

Предыстория. Бывшего игрока сборной РФ и ФК «Краснодар» Алексея Бугаева обвиняют в хранении и планах по сбыту наркотиков. Ранее спортсмена задержали, в сеть попало видео изъятия у мужчины веществ. Суд принял решение содержать Бугаева под стражей до конца 2023 года.

14 ноября адвокат Бугаева Константин Жеребцов рассказал редакции Юга.ру, что решение о заключении под стражу защита будет оспаривать в кассационной инстанции. А в связи с публикацией в сети видеозаписи с участием Бугаева спортсмен подаст гражданский иск о защите чести и достоинства.

Также адвокат рассказал о подаче заявления о фальсификации дела в Следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

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«В заявлении говорится о том, что сотрудники исказили события того дня, там много обстоятельств. Они требовали деньги, 3 млн, через супругу Алексея, созванивались с ней. После этого разговора в отделе полиции сотрудники провели личный досмотр, постановочный, видео сняли, которое опубликовано много где. На этом видео происходит изъятие. Алексей Бугаев пояснил, что у него не было наркотиков, ему их положили в толстовку перед съемкой видео. По этому поводу подано заявление», — рассказал Константин Жеребцов Юга.ру.

Позже следственное управление сообщило адвокату, что заявление будет передано в отдел по Прикубанскому округу. Это решение защитник собирается обжаловать. Жеребцов считает, что такую проверку должен проводить отдел по особо важным делам.

Юга.ру обратились за комментарием в СУ СК по Краснодарскому краю. После получения ответа новость будет обновлена.

«Также обжалуется нами решение по делу об административном правонарушении, где семь суток Алексею назначили за якобы неповиновение сотрудникам», — добавил адвокат.

Напомним, решение было принято 28 октября:

Как ранее писали Юга.ру, суды Краснодарского края лишили свободы 3,5 тыс. человек в 2023 году. Подробннее можно прочитать здесь.

Наркотики Следственный комитет Суд Футбол

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Экс-футболист ФК «Краснодар» Бугаев заявил в Следком о фальсификации уголовного дела
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