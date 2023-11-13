Краевой суд оставил под стражей экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар»

В Краснодаре краевой суд рассмотрел апелляцию на решение заключить под стражу Алексея Бугаева. Экс-футболиста обвиняют в хранении и попытке сбыта наркотиков

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Прикубанского районного суда о заключении под стражу Алексея Бугаева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Бывший член сборной России по футболу и экс-игрок ФК «Краснодар» пытался оспорить решение о заключении его под стражу до конца 2023 года.

Напомним, Бугаева обвиняют в хранении и приготовлении к сбыту наркотиков (ч.3 ст.30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ).