Краснодар «утопает» в амброзии: жители жалуются на заросли аллергена в разных районах

На улице Красных Партизан амброзия растет возле входа в подземный переход, на улице Трубилина — возле школы № 45, а в поселке Северном растение практически «заменило» газон.

Амброзия растет и на тротуарах — например, на улице Жукова в Новознаменском микрорайоне. Растение пробивается сквозь тротуарную плитку прямо на пешеходной зоне. Местная жительница рассказала, что обращалась в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Краснодара, однако, по ее словам, мер не последовало.

Так, заросли амброзии растут на Московской — по словам местного жителя, улица «утопает» в растении. На Черкасской, в районе дома № 129, растение выросло вдоль дороги: одну его часть косит управляющая компания, а другую — нет.

Также один из жителей улицы Комарова рассказал, что три недели назад звонил в ЕДДС с жалобой на заросли амброзии на участке от Триумфальной до Окружной. В службе мужчину перенаправили в администрацию Прикубанского округа, где приняли заявку.

«Сегодня был повторный звонок, где мне ответили, что в лучшем случае в сентябре, да и то не факт, так как штрафы не предусмотрены. Расскажите, это как? Людям с аллергией подыхать? Вы понимаете, что бездействие органов власти наносит вред здоровью жителей города?» — написал краснодарец.

В районе ЖК «Западный город» выросло целое поле амброзии. Местная жительница рассказала, что земли, принадлежащие управляющей компании, покошены, а за участками, которые находятся в ведении администрации Краснодара, никто не ухаживает.

Амброзия — один из наиболее сильных и распространенных растительных аллергенов, особенно на юге России. Основную опасность представляет ее пыльца. Обычно амброзия цветет с августа по октябрь.



Даже небольшое количество пыльцы может вызвать симптомы аллергии: чихание, зуд в носу и глазах, насморк и кашель. У людей с астмой контакт с пыльцой может провоцировать обострение заболевания и затруднение дыхания. Поэтому с распространением растения необходимо бороться.

По данным «Яндекс Погоды» на 17 августа, в Краснодаре отмечается высокая активность аллергена. Мэрия Краснодара рассказала, как бороться с амброзией. Растение рекомендуют вырывать с корнем, скашивать или уничтожать с помощью гербицидов. Если требуется покос, можно обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 050. За нарушение правил борьбы с амброзией предусмотрены штрафы от 300 до 10 тыс. рублей.