Власти Краснодара опубликовали новые тарифы на ритуальные услуги

Стало известно, сколько теперь стоят услуги по организации похорон в Краснодаре

13 августа на сайте администрации Краснодара опубликовали постановление со списком тарифов на ритуальные услуги. Документ включает 87 позиций — от производства гробов и венков до демонтажа надгробий и эксгумации. Тарифы указаны без НДС.

От 17 до 82 тысяч рублей: Росстат подсчитал, сколько стоят похороны на юге России и Северном Кавказе

Некоторые расценки из постановления: Гробы и кресты: стандартный гроб (210 см), обитый хлопчатобумажной тканью, обойдется в 6490 рублей. Модель размером 220 см с отделкой бархатом и шелком стоит 8464 рубля. Изготовление и запайка цинкового футляра с пломбированием — 24 245 рублей. Деревянные кресты на могилу стоят от 2854 до 4180 рублей, а их установка — 1118 рублей. Транспортировка: перевозка катафалком в черте Краснодара стоит 6728 рублей, а на кладбище — 6437 рублей. Выезд за пределы города рассчитывается по тарифу 3791 рубль в час.

Земляные работы и благоустройство: рытье могилы экскаватором оценивается в 3953 рубля, вручную — в 4246 рублей. Демонтаж каменного памятника весом до 2,4 тонны обойдется в 11 225 рублей, а укладка тротуарной плитки между захоронениями — от 8243 до 12 564 рублей.





рытье могилы экскаватором оценивается в 3953 рубля, вручную — в 4246 рублей. Демонтаж каменного памятника весом до 2,4 тонны обойдется в 11 225 рублей, а укладка тротуарной плитки между захоронениями — от 8243 до 12 564 рублей. Эксгумация и оформление: эксгумация останков со сроком захоронения до 20 лет стоит 14 618 рублей, более 20 лет — 9461 рубль. Оформление документов для перевозки «груза 200» по России обойдется в 1247 рублей, за рубеж — в 1304 рубля.