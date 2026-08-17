Власти Краснодара опубликовали новые тарифы на ритуальные услуги

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стало известно, сколько теперь стоят услуги по организации похорон в Краснодаре

13 августа на сайте администрации Краснодара опубликовали постановление со списком тарифов на ритуальные услуги. Документ включает 87 позиций — от производства гробов и венков до демонтажа надгробий и эксгумации. Тарифы указаны без НДС.

От 17 до 82 тысяч рублей:

Некоторые расценки из постановления:

  • Гробы и кресты: стандартный гроб (210 см), обитый хлопчатобумажной тканью, обойдется в 6490 рублей. Модель размером 220 см с отделкой бархатом и шелком стоит 8464 рубля. Изготовление и запайка цинкового футляра с пломбированием — 24 245 рублей. Деревянные кресты на могилу стоят от 2854 до 4180 рублей, а их установка — 1118 рублей.
  • Транспортировка: перевозка катафалком в черте Краснодара стоит 6728 рублей, а на кладбище — 6437 рублей. Выезд за пределы города рассчитывается по тарифу 3791 рубль в час.

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  • Земляные работы и благоустройство: рытье могилы экскаватором оценивается в 3953 рубля, вручную — в 4246 рублей. Демонтаж каменного памятника весом до 2,4 тонны обойдется в 11 225 рублей, а укладка тротуарной плитки между захоронениями — от 8243 до 12 564 рублей.

  • Эксгумация и оформление: эксгумация останков со сроком захоронения до 20 лет стоит 14 618 рублей, более 20 лет — 9461 рубль. Оформление документов для перевозки «груза 200» по России обойдется в 1247 рублей, за рубеж — в 1304 рубля.

Как писали Юга.ру, компания из Краснодарского края вошла в топ-10 производителей гробов в России.

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Власти Краснодара опубликовали новые тарифы на ритуальные услуги
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