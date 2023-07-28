Суды Краснодарского края лишили свободы 3,5 тыс. человек в 2023 году. За коррупцию осудили больше 900 человек

За первое полугодие 2023 года в Краснодарском крае наказание в виде лишения свободы получили 3,5 тыс. человек. Из них 30% уже были судимы ранее. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Еще почти 2 тыс. человек получили условное наказание. Это 18% от общего числа осужденных. Штрафы в качестве основного наказания получили 1,4 тыс. человек. Еще 1,2 тыс. человек отправили на исправительные работы. В суде отметили, что наказание в виде принудительных работ применяется недостаточно и его следует использовать чаще.

За коррупционные преступления в крае за первые шесть месяцев осудили более 900 человек. Они получили наказание за мошенничество, растраты, взятки и преступления против интересов службы в органах власти.

Также за полгода 20 человек получили наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. За аналогичный период 2022 года по такой статье осудили 14 человек.

Юга.ру рассказывали о различных приговорах. В начале июля по статье о заведомо ложном акте терроризма осудили краснодарца. Он обиделся на приставов и обещал поджечь суд.

Несколько дней назад краснодарский суд назначил наказание трем чиновникам за взятки. Еще семь лет колонии по этой же статье грозит двум полицейским из Сочи.