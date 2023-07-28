Суды Краснодарского края лишили свободы 3,5 тыс. человек в 2023 году. За коррупцию осудили больше 900 человек

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Суды Краснодарского края показали статистику приговоров за шесть месяцев 2023 года

За первое полугодие 2023 года в Краснодарском крае наказание в виде лишения свободы получили 3,5 тыс. человек. Из них 30% уже были судимы ранее. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. 

Еще почти 2 тыс. человек получили условное наказание. Это 18% от общего числа осужденных. Штрафы в качестве основного наказания получили 1,4 тыс. человек. Еще 1,2 тыс. человек отправили на исправительные работы. В суде отметили, что наказание в виде принудительных работ применяется недостаточно и его следует использовать чаще.

За коррупционные преступления в крае за первые шесть месяцев осудили более 900 человек. Они получили наказание за мошенничество, растраты, взятки и преступления против интересов службы в органах власти.

Также за полгода 20 человек получили наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. За аналогичный период 2022 года по такой статье осудили 14 человек.

Юга.ру рассказывали о различных приговорах. В начале июля по статье о заведомо ложном акте терроризма осудили краснодарца. Он обиделся на приставов и обещал поджечь суд. 

Несколько дней назад краснодарский суд назначил наказание трем чиновникам за взятки. Еще семь лет колонии по этой же статье грозит двум полицейским из Сочи. 

Коррупция Суд Терроризм Тюрьма

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