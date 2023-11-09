Пройти зачет и получить сертификат может любой, включая школьников с 1 класса

Это можно сделать до 21 ноября на сайте finzachet.ru. Сайт предлагает два типа зачета — личный и семейный, куда можно добавить до 9 участников, указав возраст каждого. Личный зачет дает возможность выбрать один из двух уровней — базовый и продвинутый. Во всех случаях участнику предлагают 20 вопросов и максимальное время на то, чтобы ответить на них, — 20 минут.

Зачет прошли две сотрудницы Юга.ру, одна из них вместе с дочерью, ученицей 8-го класса. Редакторка, которая выбрала личный зачет, прошла его и на базовом, и на продвинутом уровне. На базовом ей удалось набрать 16 правильных ответов из 20. За это сервис назвал её «студенткой года на экономфаке». «Вопросы в зачёте охватывают все возможные темы, связанные с финансами, от мошенничества и платежных сервисов до страховых продуктов, от инвестирования до тонкостей ипотеки. Самыми простыми для меня оказались те, которые затрагивали темы материалов Юга.ру, так что мне помогла работа», — рассказывает она.

© Скриншот с сайта finzachet.ru

© Скриншот с сайта finzachet.ru

© Скриншот с сайта finzachet.ru

Читайте также: Карты, деньги, два звонка. Как защититься от кражи мошенниками денег с банковского счета А вот на продвинутом уровне результат оказался уже не таким впечатляющим — всего 9 правильных ответов из 20. «Этот уровень я бы скорее назвала профессиональным, а не просто продвинутым. Чтобы знать все тонкости страховой и накопительной пенсии, новые законы по налоговым вычетам, информацию о ключевых ставках и разных видах пособий и инвестирования, надо заниматься этой темой постоянно. Есть и такие термины, как, например, финансовый уполномоченный (так ещё надо знать процедуру обращения к нему!), цифровые финансовые активы, которые большинство, уверена, никогда не слышали. Даже многие работники финансовой сферы часто плавают в таких деталях, хорошо зная свой сегмент, но не всё обо всём. Для обычного человека продвинутый уровень слишком сложный», — поделилась наша коллега.

© Скриншот с сайта finzachet.ru

© Скриншот с сайта finzachet.ru

Читайте также: В России вводят цифровой рубль. Что это и когда появится в наших кошельках? Коллега, которая проходила зачет с дочерью, рассказала, что они тоже набрали 16 правильных ответов. На все вопросы них ушло около 15 минут, а всего сервис дает на семейный зачет 60 минут. «У Сони, оказывается, финансовая грамотность была только в 6 классе. И проходили они явно не всё, что им пригодилось бы. Больше вопросов было для школьников 8-9 классов, и, полагаю, ответы всё же предполагают наличие дисциплины в школьной программе в течение нескольких лет», — поделилась сотрудница Юга.ру.

© Скриншот с сайта finzachet.ru

© Скриншот с сайта finzachet.ru

© Скриншот с сайта finzachet.ru

© Скриншот с сайта finzachet.ru

© Скриншот с сайта finzachet.ru

По данным сайта, зачет уже прошли более полумиллиона раз, а больше всего было пользователей из Рязанской области. Каждый пользователь, который проходит зачет, может получить электронный сертификат. Для этого ученики 1-4 классов должны ответить правильно на половину вопросов, а остальные — на 66%.