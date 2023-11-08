Свалку в станице Полтавской закроют до конца 2023 года

«Это связано с произошедшим ранее пожаром, а также необходимостью проведения работ на территории полигона. В частности, запланирована дополнительная пересыпка слоев тела полигона грунтом для предотвращения повторного возгорания», — говорится в сообщении.

По словам властей, там также усовершенствуют обводной канал вокруг свалки. На время работ отходы будут перевозить на другой объект.



8 ноября глава Росприроднадзора Светлана Родионова опубликовала в своем телеграм-канале документы от ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района. В них говорится, что мусорный полигон в Полтавской не будет принимать твердые коммунальные отходы до 31 декабря. За 1,5 месяца там пересыпят слои грунта, чтобы пожар на свалке не повторился.