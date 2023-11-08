Свалку в станице Полтавской закроют до конца 2023 года
В Красноармейском районе Краснодарского края 11 ноября временно закроют свалку для «проведения работ»
Хозяин свалки в станице Полтавской с 11 ноября временно прекратит прием отходов. Об этом 7 ноября рассказали власти Красноармейского района.
«Это связано с произошедшим ранее пожаром, а также необходимостью проведения работ на территории полигона. В частности, запланирована дополнительная пересыпка слоев тела полигона грунтом для предотвращения повторного возгорания», — говорится в сообщении.
По словам властей, там также усовершенствуют обводной канал вокруг свалки. На время работ отходы будут перевозить на другой объект.
8 ноября глава Росприроднадзора Светлана Родионова опубликовала в своем телеграм-канале документы от ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района. В них говорится, что мусорный полигон в Полтавской не будет принимать твердые коммунальные отходы до 31 декабря. За 1,5 месяца там пересыпят слои грунта, чтобы пожар на свалке не повторился.
Жители Полтавской отреагировали на новость о временном закрытии свалки:
«Этот шаг со стороны полигона — всего лишь попытка сделать «финт ушами» и всех обмануть. Поэтому расслабляться не надо. Нужно доделать все наши дела, выиграть все суды и дождаться приговоров. Лишь тогда, когда полигон и его хозяева будут закрыты, земля — рекультивирована, а все виновные понесут наказание — тогда и будем радоваться».
Напомним, что в конце октября Россельхознадзор нашел свинец и мышьяк в рисе вокруг мусорного полигона.
Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодарского края обещали решить до 10 ноября, что делать со свалкой в станице Полтавской.
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