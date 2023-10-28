В Краснодарском крае Россельхознадзор изъял рис, в котором нашли свинец и мышьяк

Предыстория: 27 октября жители станицы Полтавской рассказали , что Россельхознадзор нашел свинец и мышьяк в рисе, который собрали вокруг мусорного полигона. Специалисты пообещали провести надзорные мероприятия в отношении хозяина продукции и не допустить продажу опасного риса.

«Превышение показателей тяжелых металлов в неочищенном рисе возможно, зачастую они накапливаются в шелухе. После проведения очистки, шлифовки и других мероприятий по производству крупы риса показатели приходят в норму».

По данным ведомства, перед продажей каждая партия риса проходит лабораторные исследования, в том числе на тяжелые металлы. Ранее превышение показателей не наблюдалось. Россельхознадзор сообщил, что изъял опасный рис из оборота и исключил движение продукции со склада. О ситуации проинформированы Роспотребнадзор по Краснодарскому краю и администрация региона. Выясняются обстоятельства.

Как писали ранее Юга.ру, в начале октября в Полтавской загорелась свалка на площади 5 га. Полигон ТБО не могли потушить несколько дней.

3 октября специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в станице после пожара и сказали, что показатели в норме. 4 октября местные жители обратились к Путину с просьбой выяснить причины пожара на мусорном полигоне.