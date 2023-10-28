Россельхознадзор нашел свинец и мышьяк в рисе вокруг свалки в Полтавской

Краснодарский край

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  • Оросительный канал и мусорный полигон в Полтавской © Фото предоставлено Юга.ру Натальей Горяевой
    Оросительный канал и мусорный полигон в Полтавской © Фото предоставлено Юга.ру Натальей Горяевой

Россельхознадзор выявил превышение допустимой концентрации свинца и мышьяка в рисе, собираемом в трех районах Краснодарского края

27 октября активисты станицы Полтавской опубликовали документ Россельхознадзора. В нем говорится, что проверка установила превышение допустимой концентрации свинца и мышьяка в рисе с полей в Славянском, Красноармейском и Калининском районах Краснодарского края. Однако ведомство не обнаружило тяжелые металлы в почве и частях растений на тех же территориях.

«Полигон должен быть закрыт»:

В документе сообщается, что специалисты проведут надзорные мероприятия в отношении хозяина зерновой продукции с целью не допустить продажу опасного риса.

При этом 25 октября представитель Росприроднадзора выступил* на заседании суда против закрытия полигона ТБО в Полтавской. Иначе, по его мнению, мусорная проблема в Краснодарском крае усугубится.

Напомним, что начале октября в Полтавской загорелся мусорный полигон на площади 5 га. Свалку не могли потушить несколько дней.

Специалисты Роспотребнадзора 3 октября проверили качество воздуха в станице после пожара и заявили, что показатели в норме. Местные жители этому не поверили. 4 октября они написали письмо Путину с просьбой выяснить причины пожара на свалке.

Как писали ранее Юга.ру, губернатор Кубани поручил решить до 10 ноября, что делать с мусорным полигоном в станице Полтавской.

*Материал (информация) произведен или распространен иноагентом «Мемо», либо касается его деятельности, запрещенной на территории РФ.

Безопасность Здоровье Красноармейский район Мусор Продукты питания Россельхознадзор

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