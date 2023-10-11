Губернатор Краснодарского края поручил за месяц решить вопрос по работе свалки в станице Полтавской

Краснодарский край

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  • Свалка в Полтавской © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Свалка в Полтавской © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

До 10 ноября власти Кубани должны решить, что делать с полигоном ТБО в станице Полтавской

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение месяца найти решение по эксплуатации мусорного полигона в станице Полтавской. Глава региона добавил, что если за это время не поступит предложений от инвестора и регоператора, то работать по вопросу будут без них.

«Работа региональных операторов — не только высокомаржинальный бизнес. В первую очередь — это социальная ответственность. Вы должны активнее инвестировать в отрасль», — сказал Кондратьев.

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Напомним, в середине сентября Вениамин Кондратьев встретился с жителями станицы Полтавской и обсудил работу полигона. Глава региона сказал, что закрытие свалки возможно только после соответствующего заключения госэкспертизы.

В начале октября на полигоне произошел крупный пожар. По данным МЧС, площадь возгорания составила 5 га. Потушить свалку не могли несколько дней.

В Роспотребнадзоре говорили, что показатели воздуха после пожара в норме, но местные жители не поверили официальным данным. Также люди не согласны с официальной причиной пожара и считают, что инцидент произошел из-за халатности должностных лиц.

Вениамин Кондратьев Красноармейский район Мусор ТБО

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