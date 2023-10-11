Губернатор Краснодарского края поручил за месяц решить вопрос по работе свалки в станице Полтавской

До 10 ноября власти Кубани должны решить, что делать с полигоном ТБО в станице Полтавской

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение месяца найти решение по эксплуатации мусорного полигона в станице Полтавской. Глава региона добавил, что если за это время не поступит предложений от инвестора и регоператора, то работать по вопросу будут без них.

«Работа региональных операторов — не только высокомаржинальный бизнес. В первую очередь — это социальная ответственность. Вы должны активнее инвестировать в отрасль», — сказал Кондратьев.