Альфа-Банк торжественно открыл первый фиджитал-офис в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани на улице Ковтюха, 17 открылось отделение Альфа-Банка нового формата

В фиджитал-офисах Альфа-Банка (phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов) нет рекламных щитов, стоек, громоздкой техники и проводов. Зал напоминает просторный коворкинг с мягкими креслами. Клиент может выбрать любое удобное место, а менеджер банка сам подойдет к нему для консультации.

Посетителям нового отделения доступны все услуги Альфа-Банка, в том числе бесплатные Альфа-карта с кэшбэком и кредитная карта 365 дней без процентов. Подобрать оптимальный продукт помогут менеджеры.

Фиджитал-офис Альфа-Банка в Славянске-на-Кубани расположен на улице Ковтюха, 17 и работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»

Кофе, библиотека и умные камеры: Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

«Мы уверены, что появление офиса Альфа-Банка в городе повысит качество и обеспечит доступность финансовых услуг для населения. Жители Славянска-на-Кубани по достоинству оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, отличающие наш банк», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.