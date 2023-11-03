В Краснодаре пройдет «Ночь искусств». Собрали основные события

Культурные учреждения Краснодара 4 ноября снова будут участвовать во всероссийской культурной акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства

В театре драмы имени Горького с 17:00 до 22:00 можно будет наблюдать мультимедийное шоу с использованием проекции на фасаде, посвященное истории учреждения. С 20:20 до 22:20 организуют экскурсии «Айсберг под водой», гости получат уникальную возможность пообщаться с сотрудниками театра — бутафорами, постижерами, костюмерами и всеми, кто создает магию театра. Параллельно Анастасия Пономарева проведет лекцию «Русские сезоны Дягилева», а Антон Калашников — «Почему Станиславский такой Станиславский». В 20:40 до 22:20 будут мастер-классы по ораторскому искусству, сценической пластике и фехтованию, с 21:00 до 22:20 — читка пьесы Юли Тупикиной «Все звезды тут».

Музей-заповедник имени Фелицына для гостей подготовил мастер-классы, лекции, викторины, тематические экспозиции. Так, можно посетить образовательные встречи «Знамена и мундиры Кубанских казаков», «Законодательницы мод Кавказа», «Греческая культура на берегах Боспора Киммерийского», «Благотворители Екатеринодара». Также в программе читка по ролям пьесы Константина Симонова «Русские люди», кинолекторий «Фильмы, снятые на Кубани», ночная экскурсия «Тайны каменных изваяний». Время проведения акции с 18:00 до 22:00. В выставочном зале изобразительных искусств можно познакомиться с графикой величайших художников 19-20 веков Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона через экспозицию «Блюз над Парижем» и с творчеством художников Краснодарского края через «Краски Черного моря» познакомиться. Отдельно стоит отметить лекции «Сильные женщины. Фрида Кало», «Синтез искусства» и «Французские актрисы 1950-х». Попробовать свои силы в мастерстве лицедейства можно вместе с актерами театра «В сердце», которые проведут интерактивное выступление.

В Молодежном театре специальная программа стартует в 20:00. Гостям расскажут о мире закулисья, познакомят с работой гримерно-постижерного, костюмерного, звукотехнического и светотехнического и монтировочного цехов. Также объяснят, почему важны композиторы, художники по свету, концертмейстеры и балетмейстеры. Музыкальный театр объединит в своей программе несколько направлений. Она начнется в 16:00 с выставки театральных костюмов. С 20:00 до 21:00 будет выступать малый состав Биг-бенда Георгия Гараняна. В 21:00 начнется музыкально-психологический стендап от филолога Анастасии Черновой и психолога Анны Клименко. Они расскажут мифы и истории о Шаляпине, Магомаеве и Образцовой, разберут их судьбы с точки зрения психологии и влияния на нашу реальность.

Читайте также: В Новороссийске на праздничных выходных состоится фестиваль хамсы