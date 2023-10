Джаз, мюзикл, опера. В Краснодаре состоится концерт «Девушка с контрабасом»

Зрители смогут услышать произведения Mambo Italiano, Libertango Астора Пьяцоллы, ария Тоски из оперы Пуччини, I feel pretty из «Вестсайдской истории» Бернстайна, Could Have Danced All Night из мюзикла «Моя прекрасная леди», I Will survive Глории Гейнор и другие мелодии в исполнении оперной и джазовой певицы, актрисы Ольги Ступиной. Концерт пройдет в сопровождении Государственного эстрадно-симфонического оркестра.

Ольга Ступина регулярно выступает на джазовых фестивалях, участвует в крупных конкурсах и музыкальных телешоу — «Победитель» и «Доброе утро» на Первом канале, «Романтика романса» на телеканале Культура.

Начало в 17:00. Стоимость билетов 300-800 рублей, купить можно по ссылке. Филармония имени Пономаренко находится по адресу улица Красная, 55.

Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесии на поляне Азау 3-5 ноября пройдет гастрокультурный фестиваль «Вкус Эльбруса». На свежем воздухе можно будет попробовать блюда национальной кавказской кухни из местных продуктов.