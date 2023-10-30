В Краснодарском крае сохраняется высокая опасность пожаров
На Кубани действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью в регионе
ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что с 30 по 31 октября в центральных и южных районах региона сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. На Кубани действует штормовое предупреждение.
В связи с этим спасатели края рекомендуют соблюдать меры безопасности и в случае ЧС звонить: 112, 101, 01. О том, как вести себя во время опасности возникновения пожаров в городе или на природе, можно прочитать здесь.
Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» сообщила Юга.ру, что с 23 по 29 октября в регионах России ликвидировали 76 лесных пожаров. Помимо Краснодарского края их потушили в Адыгее, Крыму, Карачаево-Черкесии, Приморском крае, Амурской области, Забайкальском крае и Еврейской автономной области.
По данным ведомства, основная причина пожаров — человеческий фактор и несоблюдение правил безопасности при нахождении в лесах. Сейчас пожароопасность сохраняется в 39 субъектах страны.
Напомним, 24 октября в Северском районе Краснодарского края потушили крупный лесной пожар на площади 14, 8 га.