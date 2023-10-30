В Краснодарском крае сохраняется высокая опасность пожаров

В связи с этим спасатели края рекомендуют соблюдать меры безопасности и в случае ЧС звонить: 112, 101, 01. О том, как вести себя во время опасности возникновения пожаров в городе или на природе, можно прочитать здесь.



Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» сообщила Юга.ру, что с 23 по 29 октября в регионах России ликвидировали 76 лесных пожаров. Помимо Краснодарского края их потушили в Адыгее, Крыму, Карачаево-Черкесии, Приморском крае, Амурской области, Забайкальском крае и Еврейской автономной области.



По данным ведомства, основная причина пожаров — человеческий фактор и несоблюдение правил безопасности при нахождении в лесах. Сейчас пожароопасность сохраняется в 39 субъектах страны.

Напомним, 24 октября в Северском районе Краснодарского края потушили крупный лесной пожар на площади 14, 8 га.