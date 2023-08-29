В Краснодарском крае опасность пожаров. Что делать людям в городе, на природе, на трассе

Вот несколько советов от специалистов, что делать, когда жарко: в городе, в лесу, на дорогах.

В последние дни лета МЧС объявило в Краснодарском крае штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности. 28 августа в Белореченском районе загорелся лес .

Как спасти себя, детей и животных:

Что делать, если загорелся автомобиль?

Что делать, если из-под капота пошел дым? Если на дороге загорелся ваш автомобиль или машина, находящаяся в соседнем ряду? Юга.ру подробно проконсультировал сотрудник МЧС Александр Субочев, заместитель начальника отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Что делать, если внутри или снаружи автомобиля появились дым или огонь?

в первую очередь нужно сохранять самообладание и обеспечить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения;

если автомобиль едет на оживленной трассе или в городских условиях, следует максимально быстро и безопасно остановить транспортное средство, по возможности, на обочине, выключить зажигание, покинуть автомобиль;

отойти на безопасное расстояние;

обратиться за помощью по телефонам 101 или 112.

Что может сделать сам водитель при условии, что это безопасно, а возгорание локальное?

по возможности отключить аккумулятор (питание АКБ, аккумуляторной батареи) до прибытия пожарно-спасательной службы;

воспользоваться огнетушителем, который входит в комплектацию автомобиля. Если его нет, попросить его у других участников дорожного движения поблизости. При использовании не торопиться, а точно следовать инструкции, она есть на каждом огнетушителе;

огнетушителем нужно пользоваться на безопасном расстоянии, где для человека нет угрозы открытого огня.

Если огонь сильный, надо как можно быстрее отойти на безопасное расстояние и дождаться пожарных.

В Краснодаре работает специализированная часть экстренного реагирования, укомплектованная мотоциклами. Они оснащены мобильными установками тушения и необходимым гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Это позволяет более оперативно прибыть к месту возгорания в условиях плотных дорожных заторов и приступить к тушению пожара.