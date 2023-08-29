В Краснодарском крае опасность пожаров. Что делать людям в городе, на природе, на трассе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В последние дни лета МЧС объявило в Краснодарском крае штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности. 28 августа в Белореченском районе загорелся лес.

Вот несколько советов от специалистов, что делать, когда жарко: в городе, в лесу, на дорогах.

Что делать, если очень жарко

  • По возможности не находитесь на солнце долго, в самое жаркое время дня оставайтесь в помещениях или в кондиционированном транспорте;
  • занятия спортом на открытом воздухе проводите только утром и вечером;
  • носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головной убор;
  • передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени;
  • не употребляйте алкоголь, это приведет к ухудшению общего состояния организма.

Как спасти себя, детей и животных:

Что делать, если вы получили солнечный ожог или тепловой удар

  • Обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться, поэтому при ожогах нужно не только немедленно охладить пострадавшие участки кожи, обработать их специальными средствами, но и перейти в помещение;
  • при тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара;
  • если человек потерял сознание, нужно немедленно вызвать скорую помощь и провести реанимационные мероприятия (массаж сердца и искусственное дыхание). Их должен делать человек, который обладает такими навыками, или же оставайтесь на связи с оператором экстренной службы, он даст вам указания.

Как вести себя в лесу

  • в лесу нельзя пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев;
  • разводить огонь можно только на открытых площадках. Место для костра должно быть отсыпано землей, песком, камнями радиусом не менее 0,5 м от огня. Тушить огонь необходимо полностью, не оставляя тлеющих углей, оптимально — залить водой или засыпать землей.

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Что делать, если начался лесной пожар

  • заметив начинающийся пожар в лесу (в любом месте за пределами населенных пунктов), незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 в пожарную охрану или по единому номеру 112, либо в лесничество или администрацию сельского поселения;
  • немедленно предупредите всех, кто находится рядом, что нужно срочно выйти из опасной зоны. Организуйте эвакуацию людей на дорогу, широкую поляну, к берегу ближайшего водоема, в поле;
  • если огонь нельзя быстро потушить, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня;
  • если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой;
  • при сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев.

Что делать, если загорелся автомобиль?

Что делать, если из-под капота пошел дым? Если на дороге загорелся ваш автомобиль или машина, находящаяся в соседнем ряду? Юга.ру подробно проконсультировал сотрудник МЧС Александр Субочев, заместитель начальника отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Что делать, если внутри или снаружи автомобиля появились дым или огонь?

  • в первую очередь нужно сохранять самообладание и обеспечить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения;
  • если автомобиль едет на оживленной трассе или в городских условиях, следует максимально быстро и безопасно остановить транспортное средство, по возможности, на обочине, выключить зажигание, покинуть автомобиль;
  • отойти на безопасное расстояние;
  • обратиться за помощью по телефонам 101 или 112.

Что может сделать сам водитель при условии, что это безопасно, а возгорание локальное?

  • по возможности отключить аккумулятор (питание АКБ, аккумуляторной батареи) до прибытия пожарно-спасательной службы;
  • воспользоваться огнетушителем, который входит в комплектацию автомобиля. Если его нет, попросить его у других участников дорожного движения поблизости. При использовании не торопиться, а точно следовать инструкции, она есть на каждом огнетушителе;
  • огнетушителем нужно пользоваться на безопасном расстоянии, где для человека нет угрозы открытого огня.

Если огонь сильный, надо как можно быстрее отойти на безопасное расстояние и дождаться пожарных.

В Краснодаре работает специализированная часть экстренного реагирования, укомплектованная мотоциклами. Они оснащены мобильными установками тушения и необходимым гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Это позволяет более оперативно прибыть к месту возгорания в условиях плотных дорожных заторов и приступить к тушению пожара.

Юга.ру также публиковали рекомендации для аллергиков, для которых август и сентябрь в Краснодарском крае одни из самых тяжелых месяцев: в регионе цветет амброзия. Кроме того, для всех, кто любит ходить в походы, прогулки на природе, собирать грибы, актуальны советы о том, что делать, чтобы обезопаситься от укуса клеща, и как поступить, если нашли клеща на себе.

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