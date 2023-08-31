В Геленджике потушили самый крупный лесной пожар за восемь лет

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Глава курорта рассказал, что в Геленджике полностью ликвидировали пожар

Предыстория: В Геленджике пожар начался днем 29 августа. По данным ГУ МЧС края, тушение осложнял сильный ветер до 30 м/с и сложный рельеф местности. За утро 30 августа площадь пожара увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты. В 13:00 в Минприроды Кубани сообщили, что площадь пожара сократилась и снова составляет около 30 га.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал в своем телеграм-канале, что 31 августа в 11:00 пожар на курорте полностью потушили.

По словам главы города, вечером 30 августа 25 человек занимались проливкой лесной подстилки. В горах выставили посты. Как пишет мэр, это был самый крупный лесной пожар в Геленджике с 2015 года.

«В Геленджик свои бригады направили Джубга, Крымск, Новороссийск, Горячий Ключ, Мостовской и Каневской районы, службы МЧС из Краснодара, Кубань-Спас», — поделился Богодистов.

Лесной пожар полностью потушили на площади около 100 га. Для этого сюда 300 раз сбросили 1508 тонн воды. Всего в тушении участвовали 499 человек и 85 единиц техники, сообщает Минприроды Краснодарского края. 

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике задержали местного жителя по делу о крупном лесном пожаре. В отношении него возбудили уголовное дело из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщали Юга.ру, 28 августа лес загорелся в Белореченском районе Краснодарского края.

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