В Геленджике потушили самый крупный лесной пожар за восемь лет

Предыстория: В Геленджике пожар начался днем 29 августа. По данным ГУ МЧС края, тушение осложнял сильный ветер до 30 м/с и сложный рельеф местности. За утро 30 августа площадь пожара увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты. В 13:00 в Минприроды Кубани сообщили , что площадь пожара сократилась и снова составляет около 30 га.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал в своем телеграм-канале, что 31 августа в 11:00 пожар на курорте полностью потушили.



По словам главы города, вечером 30 августа 25 человек занимались проливкой лесной подстилки. В горах выставили посты. Как пишет мэр, это был самый крупный лесной пожар в Геленджике с 2015 года.

«В Геленджик свои бригады направили Джубга, Крымск, Новороссийск, Горячий Ключ, Мостовской и Каневской районы, службы МЧС из Краснодара, Кубань-Спас», — поделился Богодистов.

Лесной пожар полностью потушили на площади около 100 га. Для этого сюда 300 раз сбросили 1508 тонн воды. Всего в тушении участвовали 499 человек и 85 единиц техники, сообщает Минприроды Краснодарского края.



Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике задержали местного жителя по делу о крупном лесном пожаре. В отношении него возбудили уголовное дело из-за неосторожного обращения с огнем.



Как сообщали Юга.ру, 28 августа лес загорелся в Белореченском районе Краснодарского края.