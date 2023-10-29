«Магнит» хочет купить треть акций дальневосточного ретейлера «Самбери»
«Магнит» намерен приобрести 33% акций крупнейшей сети супермаркетов на Дальнем Востоке «Самбери». По оценке экспертов, сумма сделки составит 8 млрд рублей
27 октября РБК узнал у источника в одной из компаний, что «Магнит» и «Дальний Восток Невада» договорились о покупке 33,01% «Самбери». Сделка позволяет «Магниту» выкупить оставшуюся часть компании за 5 лет.
Издание получило подтверждение информации в торговой сети «Магнит». Ее представители уточнили, что сделку оформят после разрешения Федеральной антимонопольной службы. Закрыть сделку планируют летом 2024 года. Собеседники не пояснили, чью именно долю и за сколько купит «Магнит».
Сейчас сеть «Самбери» включает 291 магазин — 42 супермаркета «Самбери» и «Самбери-экспресс», 31 гипермаркет «Самбери», 82 минимаркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий». Суммарная торговая площадь равна 211 тыс. кв. метров. Магазины сети работают более чем в 50 населенных пунктах Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей. Также «Самбери» снимает три распределительных центра в Хабаровске, один во Владивостоке и кросс-докинговый склад в Благовещенске.
Аналитики прогнозируют, что в 2023 году оборот «Самбери» составит около 100 млрд рублей. Общей стоимостью ретейлера называют 20-25 млрд рублей, значит, покупка 33% должна стоить от 6,6 до 8,3 млрд рублей.
Также эксперты поясняют, что экспансия на Дальнем Востоке путем покупки готовой компании обойдется «Магниту» дешевле, чем естественное расширение. Для обеих компаний интеграция поможет конкурировать с «Пятерочкой». К тому же ранее потенциальным приобретателем «Самбери» называли X5 Group.
Как сообщали Юга.ру, 20 октября стало известно, что «Магнит» намерен купить KazanExpress и запустить на платформе свой маркетплейс. Сумма сделки пока неизвестна.