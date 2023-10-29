«Магнит» хочет купить треть акций дальневосточного ретейлера «Самбери»

27 октября РБК узнал у источника в одной из компаний, что «Магнит» и «Дальний Восток Невада» договорились о покупке 33,01% «Самбери». Сделка позволяет «Магниту» выкупить оставшуюся часть компании за 5 лет.

Издание получило подтверждение информации в торговой сети «Магнит». Ее представители уточнили, что сделку оформят после разрешения Федеральной антимонопольной службы. Закрыть сделку планируют летом 2024 года. Собеседники не пояснили, чью именно долю и за сколько купит «Магнит».