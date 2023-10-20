«Магнит» хочет купить KazanExpress и запустить на платформе свой маркетплейс
Торговая сеть «Магнит» хочет запустить свой маркетплейс на базе KazanExpress
Магазин «Магнит» договорился о покупке маркетплейса KazanExpress, сообщил РБК. Стоимость сделки представители «Магнита» не раскрывают, но известно, что она профинансирована из собственных средств ретейлера.
Кроме того, после подписания соглашения о покупке «Магнит» подаст ходатайство в Федеральную антимонопольную службу.
Представитель сети рассказал СМИ, что на базе агрегатора планируется запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». По его словам, число пунктов выдачи увеличится по сравнению с тем, что есть у KazanExpress сейчас.
Читайте также:
Отмечается, что покупка платформы для «Магнита» выгоднее, чем разработка площадки с нуля. Также ретейлер поанирует вывести маркетплейс на рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Когда ждать точки нового маркетплейса в Краснодарском крае Юга.ру спросили в компании.
Сейчас магазин не ставит цель обогнать крупнейшие маркетплейсы, пишет РБК. По словам собственника, «Магнит Маркет» будет принципиально отличаться от других площадок за счет интеграции товаров, представленных на KazanExpress.
Ранее Юга.ру писали, что «Магнит» вместе с «Ростелекомом» создадут техническую лабораторию для развития бизнеса торговой сети.