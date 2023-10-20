«Магнит» хочет купить KazanExpress и запустить на платформе свой маркетплейс

Магазин «Магнит» договорился о покупке маркетплейса KazanExpress, сообщил РБК. Стоимость сделки представители «Магнита» не раскрывают, но известно, что она профинансирована из собственных средств ретейлера.

Кроме того, после подписания соглашения о покупке «Магнит» подаст ходатайство в Федеральную антимонопольную службу.

Представитель сети рассказал СМИ, что на базе агрегатора планируется запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». По его словам, число пунктов выдачи увеличится по сравнению с тем, что есть у KazanExpress сейчас.