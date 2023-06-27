Что продаётся в «Магнит «Моя цена» и можно ли в нём сэкономить

Компания «Магнит» постепенно расширяет сеть так называемых мягких дискаунтеров «Моя цена». Сегодня их количество достигло 1 тыс. магазинов в 645 городах и населенных пунктах в 64 регионах РФ. Доля собственных торговых марок в них составляет 24%. Открытие супермаркетов в Краснодаре не анонсировалось, хотя они уже давно работают по трём адресам: ​улица Краеведа Соловьёва, 6, улица Сормовская, 122 и улица МОПРа, 44. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова отправилась по последнему адресу, чтобы оценить ассортимент и цены на товары, а также узнать, действительно ли такие магазины позволяют сэкономить. Хоть и заявлено, что «Моя цена» — это магазины небольшой площадью (100-250 кв. м.) и с ассортиментом примерно из 2 тыс. позиций, всё равно ожидала увидеть нечто более масштабное. Это маленькое помещение, разделенное на три зоны. Всего две кассы, выбор более чем скудный: пять видов яиц; по четыре позиции сливочного масла и сметаны; по два вида огурцов, картофеля и хлеба. Помидоры, свекла, белокочанная капуста, морковь и репчатый лук — по одному виду.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Итак, перейдём к сравнению. После наименования товара первой цифрой мы указываем стоимость в магазинах «Моя цена» и выделяем ее бежевым маркером, второй цифрой и без маркера — стоимость в магазинах «У дома». Также мы приводим стоимость бюджетной альтернативы для каждого вида продуктов. Обратите внимание, что иногда цена товара ниже не там, где вы ожидаете (все цены приведены на 6 и 8 июня, и могли измениться). Стоимость овощей указана за килограмм. Картофель нового урожая — 59,99 рублей — 59,99 рублей Картофель фасованный — 71,99 рублей — 71,99 рублей В качестве альтернативы есть картофель «Бэби» (92,99 рублей), для жарки (69,90 рублей) и варки (89,99 рублей), мытый (79,99 рублей). Лук репчатый — 79,99 рублей — 79,99 рублей. Других вариантов ни один из магазинов предложить не может. Морковь мытая — 74,59 и 67,19 рублей — 76,59 рублей. На этом выбор «Магнитов» тоже ограничен. Свёкла — 50,99 рублей — 41,99 рублей Ещё есть свёкла в подложке 0,6 кг за 42,99 рублей, мытая фасованная за 42,99 рублей и молодая за 108,59 рублей.

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Капуста белокочанная нового урожая — 67,39 рублей — 66,19 рублей Томаты — 109,99 рублей — 109,99 рублей Ещё есть сливовидные за 149,99 рублей, жёлтые за 215,99 рублей, розовые азербайджанские за 209,99 рублей, томаты кумато за 159,99 рублей. Огурцы среднеплодные пупырчатые 109,99 рублей — 108,99 рублей Огурцы гладкие — 83,99 рублей — 83,99 рублей Есть ещё огурцы короткоплодные тепличные 450 г за 79,99 рублей, среднеплодные пупырчатые 600 г за 92,89 рублей и 108,99 за 1 кг, короткоплодные пупырчатые за 99,99 рублей, корнишоны 300 г за 73,99 рублей.

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Ниже стоимость продуктов указана с указанием веса для каждой позиции. Крабовые палочки замороженные 1 кг — 229,99 — 299,99 рублей Крабовые палочки замороженные «Моя цена» 200 г — 51,99 — 51,99 рублей Крабовые палочки бренда Vici 220 г в «Магните у дома» можно купить за 89,99 рублей Горошек «Моя цена» (360 г) 46,99 рублей — 48,79 рублей. Вместо него можно взять горошек «Магнит» за 69,99 рублей, «Бондюэль» за 159,99 рублей или Green Ray за 111,99 рублей. В «Моя цена» не нашла фирменную кукурузу. Зато в обычном «Магните у дома» она имеется за 59,99 рублей (360 г). Кукуруза «Магнит» 69,99 рублей. Также в качестве альтернативы есть «Бондюэль» за 89,99 рублей и Green Ray за 89,99 рублей. Чай «Моя цена» (20 пакетиков и 30 г) — 19,99 рублей — 18,79 рублей. В качестве более дорогой альтернативы есть «Акбар» за 69,99 рублей, «Лисма” за 44,99 рублей, «Принцесса Нури» за 54,99 рублей «Корона» за 72,99 рублей, «Азерчай» 59,99 рублей. Правда, во всех перечисленных пачках по 25 пакетиков. Сахар песок белый 1 кг — 66,29 рублей — 64,99 рублей. Соль пищевая 1 кг — 11,49 рублей — 11,49 рублей. Вариант чуть дороже обойдётся в 25,99 рублей. Мука «Макфа» (2 кг, высший сорт) — 94,99 рублей — 119,99 рублей. Есть варианты дешевле — за 69,99 рублей и 84,99 рублей. Яйцо «Моя цена» (категория С2, 10 штук) — 53,99 рублей — 52,99 рублей. За категорию чуть крупнее придётся отдать от 57,99 рублей за десяток.

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Сметана «Кубанская буренка» (15% и 300 г) — 59,99 рублей — 69,99 рублей. В «Магните у дома» можно купить варианты дешевле других марок. Например, от компании «Агрокомплекс» за 59,99 рублей. Маргарин «Моя цена» (40% и 180 г) 25,99 рублей — 29,99 рублей. Марка «Хозяюшка» (60% и 200 г) обойдётся в 44,99 рублей. Бедро цыплёнка-бройлера — 169,99 рублей . В «Магните у дома» за 1 кг придётся отдать от 179,99 рублей. Голень цыпленка-бройлера — 199,99 рублей. Если не хотите ехать по одному из трёх адресов выше, будьте готовы купить рядом с домом от 234,99 рублей за 1 кг. Тушка цыплёнка-бройлера — 159,99 рублей . Альтернатива — минимум 167,59 рублей. Филе грудки цыпленка-бройлера — 259,99 рублей . В магазине у дома нужно отдать минимум 259,99 рублей за 1 кг курицы. Масло «Кубанский молочник» (77,5% и 170 г) 129,99 рублей — 129,99 рублей. Можно купить и дешевле. Например, производства самого «Магнита» обойдутся за 83,99 рублей, 89,99 рублей и 113,99 рублей. В «Магнит «Моя цена» самое дешёвое растительное масло — «Злато» за 104,99 рублей (1 л). «У дома» предлагает такой же вариант по этой же цене. Но есть и «Станичное солнце» за 102,99 рублей (0,95 л), «Благо» за 89,99 рублей и «Удачная цена» за 77,99 рублей. Сок «Моя цена» 0,95 л 51,99 рублей — 64,99 рублей. В качестве альтернативы — «Мой» за 69,99 рублей, «Бери и пей» за 69,99 рублей и «Сады Придонья» за 79,99 рублей.

© Фото Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Молоко «Моя цена» (2,5% и 800 мл) — 32,09 рублей — 33,69 рублей. Альтернатива — 900 г «Кореновского» за 49,99 рублей. «Моя цена» сыр «Российский» 45-50% 46,00 рублей за 100 г — 45,00 рублей. Такое же количество сыра «Ламбер» можно купить за 79,99 рублей, «Голландского» — 99,99 рублей. Вода «Моя цена» газированная 1,5 л 25,99 рублей — 33,99 рублей. Более дорогую позицию можно купить за 34,99 рублей («Горная вершина»). Салфетки «Моя цена» — 24,99 рублей — 30,99 рублей. Туалетная бумага «Моя цена» 1 шт — 10,99 рублей — 11,99 рублей. Вместо неё можно взять у дома Мягкий знак за 20,99 рублей. Молоко «Моя цена» в упаковке Tetra Pak (2,5% и 970 мл) — 60,59 рублей — 57,99 рублей. Чуть дороже обойдётся 1 л молока «Эконива» — 69,99 рублей. Выбор хлеба, как уже было сказано выше, весьма скудный. «Столичный» подовый в нарезке стоит 40,99 рублей , батон «Летний» в нарезке — 39,99 рублей . В «Магните» же у дома есть батон нарезной «Моя цена» за 30,79 рублей и батон нарезной «Магнит» за 32,79 рублей. Это самые экономные варианты, которых, впрочем, в магазине «Моя цена» не оказалось. Вермишель быстрого приготовления «Моя цена» — 10,99 рублей — 13,99 рублей. В два с половиной раза дороже будет стоить «Роллтон» — 31,99 рублей.

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит «Моя цена» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фото ценника в магазине «Магнит у дома» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру