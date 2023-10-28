В Геленджике увеличат лесопарковую зону более чем на 100 га

Мэр Геленджика Алексей Богодистов 27 октября рассказал в своем телеграм-канале, что на курорте увеличат площадь лесопарковой зоны более чем на 100 га. Это решение приняли на заседании ЗСК Краснодарского края.

«Создание лесопаркового зеленого пояса призвано сохранить зеленые насаждения от вырубки для жилой застройки, строительства предприятий, офисов и торговых центров. Разрешено размещение объектов здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, прокладывать прогулочные дорожки и устанавливать элементы благоустройства», — сообщил Богодистов.



Напомним, что 29 августа в Геленджике произошел самый крупный лесной пожар за последние восемь лет. Его площадь достигла 118 га. Пожар потушили спустя три дня. В огне погибли многие краснокнижные растения, на восстановление которых понадобятся десятилетия.



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