В Геленджике увеличат лесопарковую зону более чем на 100 га
Власти Геленджика сообщили об увеличении лесопаркового зеленого пояса города до 100 га
Мэр Геленджика Алексей Богодистов 27 октября рассказал в своем телеграм-канале, что на курорте увеличат площадь лесопарковой зоны более чем на 100 га. Это решение приняли на заседании ЗСК Краснодарского края.
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«Создание лесопаркового зеленого пояса призвано сохранить зеленые насаждения от вырубки для жилой застройки, строительства предприятий, офисов и торговых центров. Разрешено размещение объектов здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, прокладывать прогулочные дорожки и устанавливать элементы благоустройства», — сообщил Богодистов.
Напомним, что 29 августа в Геленджике произошел самый крупный лесной пожар за последние восемь лет. Его площадь достигла 118 га. Пожар потушили спустя три дня. В огне погибли многие краснокнижные растения, на восстановление которых понадобятся десятилетия.
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