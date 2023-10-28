В Геленджике увеличат лесопарковую зону более чем на 100 га

Краснодарский край

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  • Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой
    Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой

Власти Геленджика сообщили об увеличении лесопаркового зеленого пояса города до 100 га

Мэр Геленджика Алексей Богодистов 27 октября рассказал в своем телеграм-канале, что на курорте увеличат площадь лесопарковой зоны более чем на 100 га. Это решение приняли на заседании ЗСК Краснодарского края.

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«Создание лесопаркового зеленого пояса призвано сохранить зеленые насаждения от вырубки для жилой застройки, строительства предприятий, офисов и торговых центров. Разрешено размещение объектов здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, прокладывать прогулочные дорожки и устанавливать элементы благоустройства», — сообщил Богодистов.

Напомним, что 29 августа в Геленджике произошел самый крупный лесной пожар за последние восемь лет. Его площадь достигла 118 га. Пожар потушили спустя три дня. В огне погибли многие краснокнижные растения, на восстановление которых понадобятся десятилетия.

Как писали ранее Юга.ру, к зиме на городских клумбах Сочи и Краснодара высадят 700 тыс. цветов, а в Анапе — 80 видов деревьев и кустарников.  

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