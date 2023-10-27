Альфа-Банк торжественно открыл первый фиджитал-офис в Кореновске
В Кореновске на улице Красной, 112 заработало первое фиджитал-отделение Альфа-Банка в городе
Офис нового поколения не похож на классическое отделение банка. Он напоминает кафе или коворкинг, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров и проводов.
Еще одна задача фиджитал-формата — объединить частых клиентов и предпринимателей в едином пространстве, обеспечив удобство и качественный сервис.
Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре:
Как отметил региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов, раньше для решения сложных вопросов клиентам приходилось приезжать из Кореновска в Краснодар. «Для жителей Кореновска теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кешбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей — гибкие тарифы и кредитные предложения», — добавил Кирилл Шаталов.
Офис Альфа-Банка в Кореновске находится на улице Красной, 112 и работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Кореновск — 15-й город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а новый офис — 390-й в России. Как писали Юга.ру, отделения нового формата также открылись в Краснодаре, Белореченске, Новокубанске, Тимашевске и Славянске-на-Кубани.