Альфа-Банк торжественно открыл первый фиджитал-офис в Кореновске

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Краснодарский край

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

В Кореновске на улице Красной, 112 заработало первое фиджитал-отделение Альфа-Банка в городе

Офис нового поколения не похож на классическое отделение банка. Он напоминает кафе или коворкинг, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров и проводов.

Еще одна задача фиджитал-формата — объединить частых клиентов и предпринимателей в едином пространстве, обеспечив удобство и качественный сервис. 

Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре:

Как отметил региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов, раньше для решения сложных вопросов клиентам приходилось приезжать из Кореновска в Краснодар. «Для жителей Кореновска теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кешбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей — гибкие тарифы и кредитные предложения», — добавил Кирилл Шаталов.

Офис Альфа-Банка в Кореновске находится на улице Красной, 112 и работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Кореновск — 15-й город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а новый офис — 390-й в России. Как писали Юга.ру, отделения нового формата также открылись в Краснодаре, БелореченскеНовокубанскеТимашевске и Славянске-на-Кубани.

Альфа-Банк Банки Кореновский район Финансы Экономика

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