Альфа-Банк торжественно открыл первый фиджитал-офис в Кореновске

В Кореновске на улице Красной, 112 заработало первое фиджитал-отделение Альфа-Банка в городе

Офис нового поколения не похож на классическое отделение банка. Он напоминает кафе или коворкинг, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров и проводов.

Еще одна задача фиджитал-формата — объединить частых клиентов и предпринимателей в едином пространстве, обеспечив удобство и качественный сервис.